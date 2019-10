Je mu dvaatřicet let, na dresu nosí číslo 87, stejně jako Jaromír Jágr začal svou kariéru v NHL v Pittsburghu, ovšem na rozdíl od někdejšího českého reprezentanta je Tučňákům věrný dodnes. Už víte?

Ano, správně, nejde o nikoho jiného než o Sidneyho Crosbyho. Zatímco Jágr si během své veleúspěšné kariéry vydělal v NHL částku blížící se 118 milionům dolarů. Jeho následovník v dresu Pittsburghu si však v tomto ročníku přijde na devět milionů, což po připočtení k současným 110,7 milionům hrubého neznamená nic jiného, než že po sezóně Jágra překoná.

Platy stoupají

Hledejme za tím pochopitelně stále rostoucí platy v nejslavnější hokejové soutěži světa. Jak zjistili redaktoři specializovaného českého webu NHL.cz, zatímco Jágr bral v úvodu své pittsburské kariéry 150 tisíc dolarů ročně, Crosby začínal na částce 850 tisíc. Ve své čtvrté sezóně si pak Crosby přišel na devět milionů, Jágr si v tom samém období připsal na konto jen něco málo přes 1,3 milionu.

Roli hraje pochopitelně i inflace. Třeba Jágrových 11 milionů z Washingtonu odpovídá dnešním patnácti.

A Crosbym to pochopitelně nekončí. V NHL působí další aktivní hokejisté, kteří Jágra dříve či později mohou poslat ještě do nižších pater žebříčku. Už v roce 2021 to bude třeba Alexandr Ovečkin.

Nejvyšší individuální příjmy v NHL do léta 2019 (v dolarech):