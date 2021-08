Před deseti roky Rytíři shodou okolností také zavítali do Bavorska. Tehdy, jen pár hodin po oznámení nového názvu Rytíři - mířili na zápas do Landshutu.

Nyní Kladno čekal soupeř poněkud těžší. Klub z města, které proslavila hlavně automobilka Audi, se připravuje už na 20. sezonu v německé nejvyšší soutěži. Když se ohlédneme do historie Ingolstadtu, najdeme tam z kladenského pohledu zajímavá jména. Mezi legendy klubu patří mimo jiné Petr Bareš, který za bavorský klub hrál dlouhých deset sezon. Šest ročníků v klubu působil také útočník Petr Tatíček.

Ingolstadtskou Saturn arenu mohlo navštívit až 1860 diváků. Více než 500 dní bez hokeje a lákadlo v podobě Jaromíra Jágra tuto kapacitu téměř naplnilo, i když kladenský majitel do Německa nakonec nepřijel. Jeho absence byla pro domácí velkým zklamáním. Místo toho se na Rytíře dorazil podívat kladenský odchovanec Richard Diviš, který jinak hraje za nedaleký Regensburg.

V kladenské sestavě debutoval junior Sojka, který nastoupil po boku Hajného. Kromě toho trenéři roztrhli první útok, když Američana Krista posunuli do druhé lajny a nahradil ho Hlava.

Kladeňáci do zápasu nevkročili vůbec dobře. Hned v první minutě obrana neuhlídala Warsofského, který má i pár zápasů v NHL. Vše zachránil gólman Bow. Ve třetí minutě už zužitkoval chytrou přihrávku z rohu domácí Quaas. Rytíři si ale přichystali rychlou odpověď, když pavučinu v růžku branky vymetl tečí Daniel Ciampini. Po úvodní divočině přišly klidnější minuty, které rozčísnul tyčkou Bílek. Ten má také své zkušenosti s bavorským hokejem.

Podobně jako v první části, i druhá perioda začala nebezpečím pro kladenskou bránu. Domácí útočník Flaake prostřelil Bowa, avšak vyrovnaný stav zachránila tyč. Německý forvard zlobil brankáře Kladna i důraznou hrou na hraně brankoviště.

O trochu více ze hry měli Ingolstadtští. Nebáli se totiž střílet z každé pozice. Když ale v půlce duelu zafungovala kombinace šikuly Filipa a zakončujícího Berana, šlo do vedení Kladno. Ještě do sirény se mohl o vyrovnání postarat další borec se zkušenostmi z NHL Bourque, poté i střelou z dálky obránce Hüttl. V bráně ale stál jistý Bow.

Naopak 79 vteřin před druhou sirénou předvedl svůj um Tomáš Plekanec a domácí brankář Reich musel lovit kotouč ze sítě.

Po návratu z kabin mohl zápas zdramatizovat Simpson, jenže Bow měl svůj den. Velkou šanci bavorskému týmu nabídl svým vyloučením Pitule. Chytrou zadovku Aubryho ale zachytila obrana a s dobrou střelou nepochodil ani Bourque. Naopak v oslabení ujeli Beran s Kubíkem a druhý jmenovaný hostům zařídil už tříbrankové vedení. Přestože v poslední minutě měli domácí ještě několik šancí, Kladno si zkušeně pohlídalo vedení až do konce.

„Možná to bylo cestou, každopádně jsme v úvodu byli zaskočeni a soupeř měl pět minut víc šancí. Pak už jsme to trochu vyrovnali, ale hlavně nás celý zápas držel brankář Bow. Celkově jsem spokojen, ale myslím, že dozadu musíme hrát ještě zodpovědněji. Ve skóre jsme přesto utekli, domácí se do nás museli tlačit a my přidali do otevřenější obrany další gól. Byl to fajn zápas, ale zopakuji: hlavně díky brankáři,“ hodnotil zápas asistent trenéra Jan Kregl.

ERC Ingolstadt – Rytíři Kladno 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Quaas (Höfflin, Hüttl) – 6. Ciampini (Nilsen, Plekanec), 32. Filip (Beran), 39. Plekanec, 53. Kubík (Beran). Rozhodčí: Rohatsch, Polaczeck - Römer, Klima. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:0, v oslabení 0:1.

Ingolstadt: Reich – Warsofsky, Bodie, Marshall, Wagner, Hüttl, Quaas, Jobke, Gnyp – Simspon, Aubry, Bourque – Flaake, Pietta, Höfflin – Stachowiak, Feser, Defazio – Brune, Dubé, Henriquez.

Kladno: Bow – Dotchin, Kehar, Donaghey Baránek, Nilsen, Suchánek – Hlava, Plekanec, Ciampini – Kristo, Kubík, Melka – Bílek, Filip, Beran – Hajný, Pitule, Sojka.

Jan ŠEJHL