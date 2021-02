Kladenští poprvé nasadili nového amerického obránce Snuggeruda, ale vidět byli spíše jiní. Byl z toho dominantní výkon Rytířů v první desetiminutovce. Ti vrátili do první formace Kubíka místo Jágra a právě mladík byl v první části zásadní postavou. Dvě velké šance mu chytil výborný Brož a poté, když se Dukla zvedla a začala počítat poměrně velké šance, se v poslední minutě díky bombě Harkabuse ujala vedení. Všemu předcházel zbytečný faul Hajného a následný nekontrolovaný pád Kubíka, přes něhož Brízgala gólovou střelu neviděl.

Jihlava pak celkem v pohodě doklepla stále hůř hrající hosty ve druhé třetině. Zlom zápasu přišel hned v úvodu, kdy Plekanec nedal gól ani z téměř ideální pozice, aby následně vycvičili kladenskou obranu jihlavští junioři. Juda srazil obra Zacharčuka a V. Brož nenápadnou ranou změřil teploty Brízgalovi – 2:0. Když ve 32. minutě v oslabení Hlava krosčekoval Fronka, dostali vojáci luxusní výhodu pět na tři a Dundáček, který se před týdnem vrátil z Poruby, ji využil pěknou střelou na 3:0.

Rytíři padli do zmaru. Ujel jim Čachotský a pak Skořepa, ten dokonce ve dvojnásobném oslabení. Že neskóroval, byla jen velká jihlavská smůla. A domácí litovali, protože v úvodu třetího dějství sami vrátili Rytíře do utkání. Chybou při vlastní přesilovce vyslali do sóla Hlavu a ten parádně snížil. Rychle poté ruský muromec Zacharčuk třeskutou bombou pokořil Brože podruhé a rázem byl zápas otevřený.

Vyrovnání obstarali v poslední době trápící se kladenské superstar. V přesilovce oprášili nacvičený signál, Plekanec našel na kruhu Jágra a ten prudce vyrovnal.

Rozhodnout pak mohly oba celky, krásnou akci předvedl třeba kladenský mladík Filip, ale nerozhodlo se ani v prodloužení, kde pro změnu sahal po gólu Račuk.

V nájezdech byla lepší Dukla. Její kanonýr Fronk dal gól už v první sérii, zatímco Rytíři se neprosadili ani jednou, byť Marosz byl blízko, napálil tyčku. Vše jistil v páté sérii Harkabus.

Přestože Kladno urvalo aspoň bod, nebyl trenér David Čermák s výkonem týmu vůbec spokojen. "Podali jsme opravdu nezodpovědný výkon bez nasazení. Měli jsme pouze dobrý vstup do utkání a šance, které jsme neproměnili. Jenže po dvou zbytečných faulech jsme dostali branku. Hlavně druhá třetina byla z naší strany strašná," konstatoval smutně.

Kladno mělo podle jeho slov v poslední části za úkol zápas ještě zvrátit. "Povedlo se jen srovnat, bohužel si tak odvážíme domů jen jeden bod," dodal Čermák.

To jeho protějšek Viktor Ujčík měl spíše slova pochvaly, hlavní za úvodních čtyřicet minut. "Převažují každopádně pozitiva. Čtyřicet minut jsme opravdu hráli velmi slušně - pokud odmyslím vstup do zápasu, kdy jsme zbytečnými fauly dostali soupeře do hry. Jinak kluci odmakali zápas dobře," . Mrzíchválil, ale výtku také měl. "Výpadek ve třetí třetině nás stál bod. Jak jsem řekl v kabině: bude hrozně důležité se z toho poučit, jelikož to není poprvé, co jsme takový výpadek měli. Jestli chceme být úspěšný tým, tak se nám tohle prostě nemůže stávat," měl jasno Ujčík.

Dukla Jihlava – Rytíři Kladno 4:3 po nájezdech (1:0, 2:0, 0:3 – 0:0)

Branky a nahrávky: 20. Harkabus (Zadražil, T. Černý) 25. V. Brož (Lichanec), 32. Dundáček (Fronk, Pekr), roz. náj. Fronk – 42. Hlava, 43. S. Zacharčuk, 52. Jágr (Plekanec, Kubík) Rozhodčí: Valenta, Marek – Zídek, Tvrdík. Vyloučení: 9:10. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1.

Jihlava: Jan Brož – Dundáček, D. Kolář, T. Černý, Strejček, Bilčík, Eliáš, A. Dvořák – Čachotský, Skořepa, T. Havránek – Jiránek, Fronk, Illéš – Harkabus, Zadražil, Pekr – Vítězslav Brož, Lichanec, Juda.

Kladno: Brízgala – Frye, Mikliš, Kehar, Snuggerud, Zacharčuk, Suchánek – Melka, Plekanec, Kubík – Guman, Marosz, Račuk – Bílek, Machač, Jágr – Hajný, Filip, Hlava.