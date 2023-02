Karty jsou rozdány jasně: Rytíři musí vyhrát v pátek v Českých Budějovicích za tři body, pokud budeme předpokládat, že poslední kolo už oba páteční sokové zvládnou. Tady jsou v komfortnější situaci rozhodně Jihočeši, navíc Kladenští historicky zápasy o všechno neumí a prhráli ho jak v roce 1983 s Brnem, tak v roce 2003 s Litvínovem, tak se stejným sokem před třemi lety. "Bavili jsme se o tom už někdy v prosinci a teď se to potvrdilo, musíme vyhrát za tři body. Bude to zápas o všechno a jiný výsledek než výhra neexistuje," je jasné jednomu z trenérů Kladna Pavlu Skrbkovi.

Proti Vítkovicím odehrálo Kladno mizernou první třetinu. Jedinou obrovskou šanci spálil Jágr, naopak hosté měli možností hlavně po rychlých brejcích hodně. Brízgala držel, ale pak inkasoval z nešance, kdy neviděl nahození Raskoba od modré. "První gól byl hodně důležitý, pomohl," mínil hostující trenér Miloš Holaň.

Rozhodla druhá třetina, v níž se domácí k několika šancím dostali, ale nedali žádnou. Největší měl Klepiš, který proti brankáři Klimešovi (reprezentant Stezka zůstal na lavičce) neuspěl zblízka ani v sólovém úniku. Ten zahodil také Indrák a Filip trefil vnitřní stranu tyče. "Situace se otočila, měli jsme několik šancí a měli dát gól," litoval Pavel Skrbek.

Vítkovičtí ubránili v pohodě i přesilovky a v poslední dějství zahráli hodně zkušeně. Mueller sice v obrovské možnosti ještě neskóroval, ale pak si najel mezi kruhy Kotala a bylo to o dvě branky.

Rytíři nesložili zbraně a dřeli do konce, byt je organizovaná obrana Vítkovic skoro k ničemu nepustila. Až v závěru, kdy se nechal vyloučit Grman a domácí odvolali gólmana. Převahu šest na čtyři proměnili díky spolupráci Plekanec – Jágr, ale ve zbylých 7 vteřinách už ostravská parta náskok uhájila.

Hostující trenér Miloš Holaň mínil, že Vítkovice odehrály těžký zápas. „Věděli jsme, že Kladno hraje o všechno. Ale je to výborná příprava na play-off, ve které jsme podali výborný týmový zápas s vynikajícím brankářem Klimešem, drželi jsme střední pásmo, dostávali se do brejků a možná jsme mohli výsledek i navýšit. Přesto jsme moc rádi za tři body,“ těšilo ho.

Domácí Pavel Skrbek byl smutný, jeho tým dál drží Černého Petra, ale skóroval pozdě. "Už od začátku třetí části jsme chtěli zvýšit tlak do brány, ale soupeř nám odskočil druhým gólem a pak už do ničeho nepouštěl. Až v závěru, kdy jsme využili šest na čtyři. Nebyl to špatný zápas, ale s jedním gólem se vyhrává těžko,“ uznal Skrbek.

Vítkovice by ještě rády udržely druhé místo, ale podle Miloše Holaně to tým v hlavách nemá. „Bereme to zápas od zápas a jak to dopadne, tak to dopadne. Věříme svému výkonu a líbí se mi, jak kluci pracují. I v Kladně tohle potvrdil třeba počet zblokovaných střel,“ chválil Holaň tým.



Rytíři Kladno – HC Vítkovice Ridera 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).

Branky a nahrávky: 60. Jágr (Plekanec, Dotchin) - 7. Raskob (Kalus, Kotala), 45. Kotala. Rozhodčí: Hradil, Stano – Frodl, Lhotský. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváků: 4073.

Kladno: Brízgala – Kehar, Dotchin, Sotnieks, Cibulskis, Slováček, Babka, Veber – Kubík, Plekanec, Jágr – Brodecki, Klepiš, Indrák – M. Procházka, Filip, Zikmund – O. Bláha, Pytlík, Michnáč.

Vítkovice: Klimeš - Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, Prčík, J. Stehlík – Bukarts, Lindberg, Mueller – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Jarůšek, Kotala, Kalus – Lednický, M. Přibyl, Dej.