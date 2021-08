Jágr si mě pamatoval, tak mi dává šanci se ukázat, těší Nilsena

Těsně před prvním přípravou oznámili Rytíři novou posilu. Třiadvacetiletý obránce Håkon Nilsen, který má norské rodiče, ale narodil se v Cape Coralu na Floridě, už to v Kladně před čtyřmi lety zkoušel. Tehdy ještě jako junior ale kladenský tým opustil dříve, než stihl odehrát alespoň přípravný zápas. Přichází přesto, že Rytíři už mají šestici cizinců, tedy maximální počet, který může zasáhnout do extraligového zápasu. Borec, který hrával poslední dvě sezony za norský Manglerud a podíval se už i do norské reprezentace, se nevzdává cíle, že by se přeci jen do sestavy propracoval.

Obránce Hakon Nilsen, bude novou posilou Kladna? | Foto: Foto: Roman Mareš

Kladno už sice má šest podepsaných cizinců a víc jich v zápase nastoupit nemůže, ale pokud by byl některý zraněný nebo nemocný, mohl by tým využít třeba Nilsena, pokud s ním podepíše smlouvu a pokud ho zařadí na soupisku některého prvoligového klubu. Mimochodem hráče kdysi do Kladna doporučil slavný střelec Petr Klíma, dnes šéf Kadaně. Vzpomínáte si na rok 2017, kdy jste v Kladně byl na krátké zkoušce?

Tak vzpomínám na hlavní stadion v Kladně (usmívá se). Ten je ale teď bez střechy. Pamatuji si ale také pár kluků, kteří mě přivítali zpět. To bylo moc milé. Je hezké být zpět. Kladno už nyní má pod smlouvou šest cizinců. Víc jich do extraligového zápasu nasadit nemůže, znáte tohle pravidlo?

Musím tu předvést svou hru. Budu makat nejlépe, jak umím. Třeba se mi povede dokázat, že si místo v sestavě zasloužím. Příbram si užila Jágra a spol. V repríze prvoligového finále měli navrch Rytíři Přečíst článek › Není třeba možností i to, že byste se předvedl v nižší soutěži a Kladno by vás mělo v záloze?

Určitě je všechno možné. Nejsem si teď jistý, jaký je přesný plán. Jsem v tuhle chvíli v Kladně a tady bych také chtěl hrát. Zdálo se, že se vás příchod zrodil poměrně narychlo. Jak se to celé seběhlo?

Už jsem tu před lety byl a Jaromír Jágr si mě pamatoval. Tak mě pozval na zkoušku, abych ukázal, jestli mám na extraligu. Jak jste se cítil poprvé v novém dresu?

Dobře. Ale to je každý rok podobné. První zápas po letní přestávce je pro všechny složitý. Ale cítil jsem se opravdu dobře. Člověk ale ještě musí rozhýbat nohy, znovu nastartovat ruce. A oboje zkoordinovat. Prostě začít fungovat. Jan Šejhl