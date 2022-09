„Na Kladno se hodně těším. S Jardou jsem navíc hrál, bude to fajn. V příchodu k Rytířům hrála velkou roli dojezdová vzdálenost. Bydlím v Praze a mám dva malé kluky, takže to je velká výhoda. Také jsem měl dobrý pocit z rozhovoru, který jsem měl s Jardou, když jsme jednali, dávalo mi to smysl,“ nechal se po podpisu smlouvy slyšet Klepiš.