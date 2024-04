O kladenském hokeji Jaromír Jágr jako majitel Rytířů v sezoně moc nemluví. Výjimku činí po baráži a s novináři se setkal také nyní po čtvrté výhře nad Vsetínem. Bylo cítit, že nepovedená sezona ani jeho nebavila a že by rád zase kladenský hokej trochu zvedl. „Spoustu hráčů máme pod smlouvami, ale musíme tým vylepšit, abychom se nedostali do problémů jako letos,“ uznal sám.

Jágr pochválil soupeře z Valašska, i když ho Rytíři přehráli jasně 4:0. „To hlavně díky Brízgymu v bráně, ten chytal parádně. Vsetín ale hrál velice dobře, má rychlé a šikovné hráče. Předváděli až takový vabank, na který nejsme z extraligy zvyklí. Navíc mají skvělé fanoušky,“ pokyvoval Jágr uznale hlavou.

„Nikdy jsem nic takového nezažil. Párkrát jsem byl na fotbalových zápasech, kde fanoušci fandili celou dobu, ale tady klobouk dolů před nimi, jak povzbuzovali. Neřešili skóre, tleskali, skandovali, od první do poslední minuty.“

Jágrovi Rytíři spadli potřetí za sebou do baráže. Zvládli ji, ale zase zaplatili krutou daň – 45 dnů bez zápasu a jen v tréninkovém procesu. Nic příjemného, sám Jágr si ale čekání zpříjemnil návštěvou Spojených států. „Ale po návratu jsem trénoval dvakrát denně, připravený jsem byl. Nepočítal jsem přitom s tím, že budu hrát. Ta dlouhá pauza je těžká na hlavu, je nekonečná a přitom musíte jít na doraz. Zápasy nám chyběly, protože deset, patnáct minut zápasu je jako hodina a půl, možná dvě hodiny tréninku. Je to prostě daleko náročnější,“ tvrdí slavný hokejista.

Vsetínu dal i jeden důležitý gól, jímž se stal ve dvaapadesáti letech nejstarším hokejistou světa, který kdy skóroval v profesionální soutěži. Tomu se ale jen pousmál. „Kdyby nenastřelili Klépovi ruku, nehrál bych, ale takhle jsem mířil na mítink do Prahy, ale zavolali mi, že musím hrát, tak jsem se otočil a jel zpátky. A že jsem hned dal gól? Jak říká Martin Ručinský: I slepá veverka občas najde oříšek,“ smál se Jágr.

Jestli bude hrát dál, o tom aktuálně prý nepřemýšlí, nechá to osudu. Přemítá spíš nad tím, jak udělal z Kladna silný tým i s omezenými prostředky. Letos, kdyby se sestoupilo, prý by ve městě hrozil i úplný konec hokeje. „Pravděpodobně ano, ale nestalo se a jedeme dál,“ řek a doplnil, že zůstává realistou a ví, na co Rytíři mají a na co ne. „U nás to prostě není tak spravedlivé jako v NHL, kde má každé město přes dva miliony lidí. Tady se těžko může porovnávat Kladno s Prahou a její O2 arenou, nebo s Ostravou. V tom má Amerika výhodu, připadne mi to tam spravedlivější.

Zastavil se i u zranění zásadních opor, s nimiž v sezoně počítal, ale ony vypadly. Některé jako Tomáš Plekanec dokonce na pořád, kapitán ukončil kariéru. Hodně chyběli i další včetně barážového mága Adama Brízgaly. Fanoušci dokonce hlásili, že s tímhle Brízgalou by Kladno baráž nehrálo, to spíš předkolo play-off. „Brízgala chytal výborně, jednoznačně. Byl dlouho zraněný, to i další hráči, ale se zraněními se potýká každý. Jen my nemáme kam sáhnout, ostatní mají farmy, spousty svých hráčů. My ne. Byl to osudový den, toho 30. prosince, kdy se nám zranil gólman číslo 1 a bek číslo 2 co hraje 20 minut (Dotchin). Do toho skončil Pleky, zranil se Maty Filip. Bylo to složité i proto, že cizince nějak nahradíš, ale českého hráče ne,“ uvažoval nahlas Jaromír Jágr.

Novináři se ho ptali také na baráž, zda je spravedlivá tak, jak se hraje nyní. Podle mnohých by se mělo postupovat a sestupovat přímo. Jágr místo odpovědi s novináři diskutoval, jak by to udělali oni, protože vždycky existuje možnost, že by přímo postoupil tým, který pro extraligu nemá absolutně žádné zázemí. Pak by si musel půjčit stadion jako Kladno před dvěma lety Chomutov. „Jenže co kdyby se to nepovedlo a nikoho by nesehnali? Jak by se to pak udělalo? Vím, ideální by by bylo, kdyby všechny kluby měly skvělé stadiony, ale tak to u nás bohužel zatím není. Každopádně žádná odpověď nebude ideální a nakonec stejně bude muset někdo udělat rozhodnutí,“ pokrčil rameny Jaromír Jágr.