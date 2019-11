Kladno vyrazilo do nejznámější české hokejové haly bez zraněných opor Davida Stacha a Jakuba Valského, naopak poprvé dostal možnost navrátilec do klubu Vítězslav Bílek, jemuž Rytíři zatím nabídli měsíční zkušební kontrakt. Spartě se vrátil v prvním kole zraněný obránce Jan Piskáček, mimochodem odchovanec Kladna.

Zápas byl otevřený jen do úvodu třetí třetiny, kdy Sparta odskočila na rozdíl tří branek a nakonec v pohodě zápas dohrála. Rytíři jí nejzdatněji odolávali v první třetině, kdy měli i šance, ale skórovali jen domácí. Byť se zdálo, že videorozhodčí neuzná gól Kudrny pro jasné kopnutí nohou, nestaralo se tak.

Kudrna vůbec hosty zlobil. Ve druhé třetině zbaštili sudí jeho teatrální pád, za který dost možná dostane ještě dodatečný trest a v přesilovce Sparta nádherně připravila gól Formanovi. Pražané poté převzali vládu nad zápasem, Řepík krásně vymetl šibenici, a když už hodně aktivní Zikmund po objetí brány snížil, za pouhých 13 vteřin Sparta využila hrubice kladenské obrany a Buchtele pohodlně dorážel na 4:1.

„To bylo výborné střídání,“ pochválil své svěřence trenér Sparty Uwe Krupp, podle něhož jeho tým potrápili Kladenští hlavně v první třetině.

Kladenské ještě jednou zvedla nejsvětlejší Jágrova chvilka, kdy vybídl ke gólu Melku, který z ideální pozice vymetl pavučiny v Sedláčkově kleci. Jenže poslední část se povedla zase hlavně Spartě, která využila dalších hrubek v děravé kladenské obraně a osamocení Rousek a poté Sukeľ nedali bezmocnému Godlovi naději. „Nepodali jsme stoprocentní výkon, to pak s takovými soupeři nemáme šanci. Nejsme spokojeni,“ řekl po utkání televizi O2 kladenský trenér David Čermák a spolu s Jaromírem Jágrem se shodli na tom, že pro Kladno byly klíčové ztráty Stacha a Valského, protože kádr není tak široký.



Jaromír Jágr ale dodal, že pro Rytíře jsou důležitější nadcházející dvě střetnutí doma se Zlínem a v Olomouci. „Spartě jsme pár potyčkami v poslední třetině chtěli ukázat, co ji čeká v Kladně za čtrnáct dnů,“ usmál se Jágr.

Těžký start měl Vítězslav Bílek a sám uznal, že šlo o naprosto jinou úroveň, než v posledních třech letech hrál ve třetí německé lize. "Ale věřím, že se s kluky chytnu a brzo budu zpátky. Vždycky je to trochu těžší, když starší hráči naskočí později. Ale takové to je. Člověk musí být pořád připravený tam vlítnout. A odvést maximum," řekl Bílek.

Ten trénuje s týmem už čtrnáct dní, chtěl se vrátit domů. "Říkal jsem si, že to alespoň zkusím a uvidím, jestli se s Jardou domluvíme. Doufal jsem, že by mě Kladno zkusilo, když jsem místní odchovanec. Jsem rád, že dostanu šanci se o to porvat a udělám všechno proto, abych tu sezónu dohrál a třeba přidal i další smlouvu na další rok."

Sparta Praha – Rytíři Kladno 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. A. Kudrna (Říčka, Sukeľ), 23. Forman (Pech, V. Růžička ml.), 24. Řepík, 30. Buchtele (Forman, Tomáš Dvořák), 44. Rousek (Košťálek, Polášek), 51. Sukeľ (Říčka) - 30. Zikmund (Kehar), 36. Melka (Jágr, Austin). Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk – Jindra, Zíka. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváků: 17220 (vyprodáno).

Sparta: J. Sedláček – Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Jurčina, Polášek, Košťálek, Piskáček – Smejkal, Tomášek, Řepík – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Buchtele, Pech, Forman – Rousek, V. Růžička, Dvořáček.

Kladno: Godla – Austin, Nash, Lakos, Kehar, Zelingr, Barinka – Zikmund, O'Donnell, Jágr – Réway, Machač, Jelínek – Redlich, Melka, Strnad – Š. Bláha, T. Kaut, Hajný – (od 25. Bílek).