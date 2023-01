V tabulce poslední Kladno zahrálo hrozně v Olomouci, ale byl tam plný barák Nedalo ani jeden gól v neděli na Spartě, tam přišlo 14 tisíc fanoušků. Většina fandila Spartě, ale i kouč Miloslav Hořava přiznal, že hodně lidí přišlo hlavně na Jágra. "Ale nám to pomohlo, fandili skvěle," přiznal a atmosféru si pochvaloval i poražený celek. "Vidíte sami, co tam (Jágr) předvádí. Taková návštěva přišla hlavně na něj," chválil svého chlebodárce útočník Matěj Beran.

Ani dál to zřejmě nebude jiné. Rytíři se chystají do Ostravar Areny ve Vítkovicích, kde fanoušci vždycky na Jágra chodili a nezásobují ho až nenávistnými výlevy jako třeba v Plzni či Liberci.

Ostrava je jiná a stačí si vytáhnout údaje z minulosti. V závěru září 2004 přišlo na Jágra do druhé největší haly v Česku 9100 fanoušků, o více než devět let později (7. prosince 2013) se na tribunách tísnilo 10109 diváků. A v roce 2019, kdy klub bojoval s návštěvností po celou sezonu, dorazilo 9833 borců - vyprodáno!

Už dopředu avizuje vysokou návštěvu také budějovický Motor, který Kladno přivítá v neděli. Ano, bude to důležitý souboj o záchranu, jenže to bude také ten páteční s Karlovými Vary. "Ale když vidím rozdíl v dosavadním prodeji vstupenek, tak je to asi jako by k vám v pátek na návštěvu měla přijet tchyně a v neděli Rolling Stones," vtipně glosoval zájem o vstupenky na nejbližší dva duely marketingový ředitel klubu Tomáš Kučera.

Značka Jaromír Jágr prostě funguje i po jeho životní padesátce a dál je důležitou součástí sestavy svého klubu. "Je to hokejový fenomén a možná je k tomu zbytečný komentář. Je na ledě cítit, je odolný v soubojích. Samozřejmě, bruslení už nikdy nebude takové, ale s Plekym? Jsou to prostě hráči," usmál se po nedávné porážce svého Třince v Kladně kouč Ocelářů Zdeněk Moták.

Kladno zlobí jen domácí návštěvy. Fanoušci jsou rozmrzelí, že se Rytířům ve zrekonstruované aréně zdaleka nedaří tak, jak před před sezonou plánovali. A že jsou poslední. Naposledy s Plzní se návštěva aspoň přehoupla přes čtyři tisíce, nicméně průměr se drží jen na čísle 3440.

Hůř jsou na tom jen Karlovy Vary a Mladá Boleslav.

A Jágr tak paradoxně plní zase víc pokladny soupeřů než tu, kterou má v Kladně na starosti sám.