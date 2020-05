Oficiální cestou to neudělal, přesto mají fanoušci Kladna jasno. Jaromír Jágr s nimi po čase komunikoval na jejich diskusním fóru a vysvětlil zejména odchod ceněného centra Tomáše Kauta (zřejmě Prostějov). Jágrův příspěvek byl (jako už v minulosti několikrát) pod jménem jeho maminky Anny, ale podepsán byl JJ68.

Jaromír Jágr v dresu Kladna | Foto: Antonín Vydra

„Odchod (Tomáše Kauta) mě osobně také mrzí, ale o penězích a nezájmu z naší strany to nebylo. Spíš naopak. Na penězích jsme byli domluveni, jenže se ozval Prostějov, kde trénuje (Ladislav) Lubina. Znají se a slíbili mu, že dostane šanci hrát prvního centra. Z mého pohledu je to nesmysl, nemůžeš někomu tohle slíbit. Může se stát cokoliv, ale Kauly mu věří a chce si to vyzkoušet,“ napsal Jágr a dodal, že i kvůli tomu Rytíři hned reagovali úterním podpisem smlouvy s podobným centrem, Tomášem Pitulem.