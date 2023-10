V dobré náladě byl po zápase svého Kladna v Mladé Boleslavi majitel Rytířů Jaromír Jágr. Hovořil jak o špatném úvodu, tak důvodech aktuálního zlepšení týmu, o posilách i i svému zmizení ze střídačky a případném návratu do sestavy.

Legendární Jaromír Jágr | Foto: Deník / Vladimír Pryček

Jágr sice ví, že Kladna zahájilo nový ročník extraligy špatně, ale výsledky z úvodních kol přičítá některý zraněním (Frolík), trestům (Kusý, Dotchin, Strnad) i to, že až na Brno a nešťastný zápas se Spartou jeho tým nepropadl. Ted se mu povedlo potřetí v řadě bodovat, v Mladé Boleslavi z toho byla konečně první tříbodová výhra 4:3.

„Nemohli jsme hrát pořádně ani na čtyři formace, teď už máme hráčů dost,“ je rád a speciálně se zastavil u čerstvé posily Radka Smoleňáka. Dvěna přesnými tečemi právě on trefil výhru ve městě automobilů. „Tam je jeho office, tam je výborný a vždycky byl. Je jenom naše práce, aby to před bránu dostával. A když ho budou víc hlídat, bude víc místa po stranách. Podle mne je to teď dobře vyvážené,“ pochvaluje si podpis borce, o němž před časem i s ohledem na jeho poslední ne moc produktivní angažmá v Kladně prohlásil, že i zadarmo je drahý…

Neděsí ho ani zatím záporná čísla kapitána Tomáše Plekance. Má už něj jistotu, že se na něj může spolehnout. „Nemá to lehké, hraje proti nejlepším hráčům soupeřů. A jeho největší devizou je pořád hra v oslabení. Hrajeme ho jak on byl zvyklý, on má co říci na mítincích,“ naznačil Jágr, že kapitán má velké slovo i v řízení hry mužstva.

Jágr vnímá zlepšování Lotyše Tralmakse, aktuálně nejlepšího střelce Rytířů se čtyřmi góly. Ač je po dlouhém zranění, zatím perfektně nahrazuje Adama Kubíka, jenž odešel do Českých Budějovic. „O Edu jsem vůbec neměl strach. Není legrace jít po tak dlouhém zranění a jen čtrnácti dnech tréninku hned do zápasů,“ říká majitel Rytířů a pochvaluje si i příchod Jakuba Voráčka na střídačku svého týmu. „Viděl jsme to už na mistrovství světa, že k tomu má nadání. Umí si říci svoje a umí klidně dát přednost jedné lajně před druhou, když se jí víc daří. Každý trenér tohle neumí,“ myslí si Jágr.

Ten odešel během nepovedeného zápasu s Brnem ze střídačky a už se tam nevrátil. Kladno od té doby boduje, ale o pověrčivosti to prý není. „Přitom Brně jsme se naštval, to je pravda, ale jinak jsem byl na střídačce jen za roztleskávače. Jestli jsme se něčemu měl věnovat blíž, tak přesilovkám, ale máme tam Vorase, takže v pořádku. A jsem navíc prakticky na každém tréninku,“ naznačil, že mimo řízení hry mužstva úplně není.

A také, že je pořád tak nějak připraven pomoci jako hráč, což má nejraději. „Už legendární Michael Jordan prohlásil, když se ho ptali, zda je lepší pozice hráče, nebo majitele, že s tím míčem to může víc ovlivnit. Mám to také tak. Ale na tréninku jsem mimo čtyři lajny, spíš pak s klukama trénujeme něco speciálního jako střelbu,“ vybruslil z otázky, zda se chystá jeho hráčský comeback.