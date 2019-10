Baťovo město zřejmě pohltila další vlna Jágrmánie. Berani jsou v tabulce bez bodu poslední, přesto možná přijde plný „barák“. Velký zájem o vstupenky na páteční zápas 5. kola hokejové extraligy mezi PSG Berani Zlín a Kladnem totiž registrují na Zimním stadionu Luďka Čajky. Ačkoliv jde o souboj aktuálně dvou posledních týmů nejvyšší soutěže, zlínskou veřejnost láká pravděpodobný příjezd legendárního Jaromíra Jágra.

„To je jediná věc, na kterou se popravdě netěším. Doufám, že pro něj bude Zlín daleko a bude hrát jen doma. Ale to říkám z legrace,“ pousmál se před sezonou brankář Zlína Libor Kašík. „Mám k němu obrovský respekt, přeji mu hodně zdraví a ať se mu daří. Je to pan hokejista, góly pořád umí dávat. Asi bych těžko kousal, kdybych od Jardy inkasoval,“ přiznal Kašík.

Majitel kladenského klubu a 47letý stále aktivní hráč by měl do Baťova města dorazit po sedmi letech. Tehdy oba zápasy beznadějně vyprodal. Nejprve v říjnu Jágr odjel s porážkou 2:3, naposledy ve Zlíně pak nastoupil 30. prosince 2012 a svému týmu čtyřmi asistencemi pomohl k vítězství 5:2. Legendární osmašedesátka nastoupila do dvou posledních utkání Kladna v Karlových Varech a doma s Vítkovicemi. Pokud se nestane nic mimořádného, nyní se chystá i do Zlína.

Zřejmě hlavně kvůli němu lidé v online předprodeji vstupenky skupují ve velkém. „Již nyní máme prodán stejný počet vstupenek jako na poslední domácí utkání s Olomoucí, a to máme ještě čtyři dny do zápasu. V tomhle čase bylo za poslední dvě sezony prodáno více vstupenek pouze dvakrát, vždy na vyprodaný zápas s Brnem. Ale jestli bude vyprodáno i nyní, netuším, návštěva bude ale určitě velmi vysoká a doporučujeme fanouškům zakoupit vstupenky s předstihem,“ vzkázal marketingový manažer PSG Berani Zlín Libor Kožík.

Bude vyprodáno?