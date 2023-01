„Je to borec. Když mu bude držet zdraví, tak bude hrát do šedesáti,“ dodal s trochou nadsázky někdejší Jágrův parťák Petr Vampola. Oba borci spolu vyhráli mistrovství světa v roce 2010 a později spojili síly znovu i v Kladně. Jenže zatímco Vampola už si ve čtyřiceti letech užívá zaslouženého sportovního důchodu, Jágr nezastavuje. A to mu bude v únoru už jednapadesát.

„Je to neuvěřitelné, co předvádí. Já si nedovedu představit, že bych to v jeho věku předváděl. Po některých zápasech se cítím i já unavený, takže si vůbec nedokážu představit, jak se musí cítit on,“ vysekl mu poklonu spoluhráč z lajny Adam Kubík.

Mladší kladenští hráči si možnosti zahrát si s takovou legendou obecně váží. „Co víc si hokejista může přát? Jsem vděčný, že tady můžu být takhle dlouho. Je to štěstí a v dnešní době i trochu unikum. Je skvělé moci se učit od takového hráče,“ nechal se slyšet kladenský obránce Martin Kehar, který v áčku Rytířů hraje už devátou sezonu.

„Musíme smeknout všechny klobouky. Je to obrovský milník a jsem rád, že toho můžu být součástí a svědkem přímo tady u ledu,“ dodal.

Hned den po utkání se přímo u ledové plochy kladenského ČEZ stadionu vyjádřil k Jágrovým výkonům i Lubomír „Čužák“ Rys, dlouholetý přítel legendární osmašedesátky a sám bývalý hokejista. „Zrovna mu jdu říct, že je famózní. To, jak to protáhl, bylo něco neskutečného. Mám radost, že ten gól půjde nahoru k tátovi,“ připomněl památku Jaromíra Jágra staršího, který loni v listopadu zemřel.

Úspěchy Jágra mladšího ale dál překonávají hranice hokeje. Poklonu mu vysekl i stříbrný z fotbalového mistrovství Evropy 1996 Jan Suchopárek. Ten koneckonců zápas mezi Kladnem a Plzní sledoval přímo na tribuně ČEZ stadionu.

„Vzal mě celý jeho výkon, který byl prostě excelentní. Jardův výkon, to už není jen o hokeji, ale o sportu vůbec. My ani nedohlédneme, kam až došel, co dokázal. Už jen to, že to nevzdá ani za stavu 0:3, je úžasné. I díky němu to Rytíři dotáhli,“ chválil současný trenér fotbalové reprezentace do 21 let.

Nejen on ocenil, že mohl být u toho, když se znovu psala hokejová historie. „Takový hráč se rodí jednou za generaci. Já jsem rád, že u toho můžu být,“ dodal jeden z benjamínku kladenského týmu Matyáš Filip.

