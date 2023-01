Dražit můžete i dres Jaromíra Jágra, který v něm nastoupí po dlouhých 29 letech (naposledy v sezoně 1994/95 při výluce NHL) a proti Plzni dokonce skóroval coby padesátiletý, už to je unikát. Protože dražba vypukla už se začátkem zápasu, cena dresu s číslem 68 bleskově vyšplhala k šestnácti tisícům a jde dál nahoru.

Dražit můžete také ostatní dresy, a to až na do 17. ledna do 18 hodin. Vyvolávací cena dresu je 2000 Kč. Ten, kdo si dres vydraží, k němu dostane i certifikát pravosti s podpisem hráče, kterému dres patří.

Výtěžek aukce poputuje na konto klubové nadace Knights Foundation. Draží se na portálu Sportovniaukce.cz.

Dresy si prohlédněte ve fotogalerii ze zápasu proti Plzni.

