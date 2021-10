V Hradci to vypadalo skoro jako play off, utkání bylo hodně vyhecované. Berete teď jeden bod za úspěch?

Jak jsme vespod tabulky, tak je jako play off skoro každý zápas. Potřebujeme brát každý bod. Jen škoda, že jsme to nedotáhli za tři. Ale před prodloužením jsme si řekli, že to tak asi mělo být, že je to spravedlivé. Ale chtěli jsme ten druhý bod. V prodloužení bohužel přišlo nedorozumění. Chyba, po které jsme dostali gól.

Jak moc těžké bylo přepnout tempo z nedělního zápasu?

Hradec hraje úplně jiný hokej. Mnohem více napadají, dobře zavírají mantinely v útočném pásmu. Věděli jsme to a byli jsme na to slušně připravení. Jen nás rozházela ta oslabení. Ale přepínat nemusíme. Natrénovaní jsme, takže je to jen o nás.

Hráli jste jen na pět obránců, čtvrtý útok se také moc do hry nedostával. Neubývaly vám u toho příliš síly?

Je to náročné, zvlášť když hrajete v pěti dnech tři utkání. Pro obránce to nebylo nic příjemného. Snažili jsme se jim pomáhat každé střídání. Málem to vyšlo i s třemi body.

Byl to zápas, kdy se vedení přelévalo z jedné strany na druhou…

Přijde mi, že ve třetích třetinách máme hodně sil a máme je dobré. Ale v Hradci jsme to měli dotáhnout. Tři bodíky by byly super.

Jak velkou komplikací byly čtyři tresty v první třetině?

Je to pak náročné. Na oslabení chodí jen někteří hráči, zbylí pak jsou studení. Je to rozházené.

Jak se dá pracovat s disciplínou?

To nevím. Je to pro nás alfa a omega. Říkáme si to před každým zápasem, že musíme omezit fauly. A nedaří se to.

Dá se vůbec něco říct k perfektní žabičce Tomáše Plekance, po které jste skóroval?

To bylo super. Ale i Tonda Melka předtím dobře vyndal puk z pásma. Jeli jsme dva na jednoho. Předjel jsem beka, dostal jsem to tam a byl z toho gól.

Krásný gól dal i Jaromír Jágr.

Jo, pěkný. Se vrátil tak o třicet let zpátky (směje se).

Nebyl to první zápas, kdy jste přišli o tři body až v záběru. Nemůže to už být v hlavě?

Vůbec. Tohle v hlavě nemůžeme vůbec mít. Prostě to tak je a musíme se z toho ponaučit, abychom to příště byli připravení a body brali my.

Zdá se, že jdete výkonnostně nahoru, ale body přibývají jen postupně. Jak dál?

Asi už jsme si na extraligu zvykli. Spousta hráčů s ní neměla tolik zkušeností. To první kolo pro nás bylo na rozkoukání. Teď jsme si ale řekli, že musíme pravidelně sbírat body. Neříkám, že se nám to úplně daří, ale už je to lepší.

Jan ŠEJHL