Zda to bude jeden, či více autobusů, to se bude odvíjet od zájmu veřejnosti. Jednotná cena je 150 korun za osobu, vstupenky si zajišťuje každý sám. Odjezd bude vždy od pokladen u zimního stadionu Kladně. Existuje také možnost nástupu cestou (autobusová zastávka Rozdělov, Smečno náměstí, Slaný Kvíc u hrušky). Podrobnosti včetně přihlašovacího formuláře jsou uvedeny na stránkách fankubu ZDE .

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.