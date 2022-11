Průřez hokejové kariéry Tomáš Plekance nabídla v den jeho čtyřicetin snad všechna média. Co ale nedokázala zachytit je fotbalová kariéra kapitána Rytířů, kterou mám z bezprostřední blízkosti zmapovanou já. Je svým způsobem s podivem, že zapřisáhlý odpůrce běhu má odehráno hodně desítek utkání. A některá byla o body!

Za vším stáli Tomášovi rodiče. Podotknu důležitou věc - rozumní, neambiciózní rodiče. Jejich zásluhou byl neustále vtažen do sportovního dění. Po konci hokejové sezony ho ještě jako mladšího žáka přivedli k nám na stadion kladenského Nova, kde nejen v rámci tréninků polykal kvanta prachu ze škvárového povrchu. Možná, že i tady v tvrdých podmínkách skromného klubu získával odolnost.

Už nevím kolik let strávil v dresu oddílu od kasáren, co ale vím jistě je, že už tenkrát vynikal technikou a strašnou ránou. A to patřil mezi hráče menšího vzrůstu. S Tomášem na hřišti byl tým hrající krajský přebor silnější. Zvládal vše, i když se křížila hokejová sezona s fotbalovou.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Už jako hráč Montrealu nastupoval po návratu ze zámoří za tým rádia Relax, s kterým odehrál na vesnicích mnoho desítek zápasů a vůbec mu nevadila moje filozofie hrajícího trenéra založená na faktu, že diváci nejsou zvědavi na výhru hostů, proto naše utkání většinou končila divokou remízou. Podstatné bylo, že si všichni zahráli a bavili lidi. V rádiové kabině se střetával s kamarádem Ladislavem Vlčkem. Na hřišti jsme tak mívali dva juniorské mistry světa.

Také tady vynikala Tomášova technika a střela. Pochopitelně byl tahákem i pro diváky, jimž nikdy neodmítl autogram. Cenil jsem si, že to měl nastavené jako u hokejového národního týmu. Když mohl, přijel.

Později se uskutečnil jeho jediný fotbalový přestup. Jednou po návratu z Kanady se ozval s prosbou, zda je ještě členem Nova, a jak to udělat, aby mohl hrát za Spartu. Ne letenskou, nýbrž dřetovickou. Přestup roku ho stál podepsanou hokejku. Jinak v odstupném pro mateřský klub nelétal ani halíř.

Dnes je Tomáš volným hráčem a pokud po něm někdo sáhne, musí počítat s tím, že senioři toho při nákupu v obchodním řetězci naběhají víc než on za devadesát minut na hřišti.

Že však vstřelí pár gólů za sezonu, tím si mohou být jisti.