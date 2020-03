Bývalé hvězdy pochopitelně v rozhodujícím souboji o záchranu extraligy věří klubům, které pro jsoůu mateřské.

Petr Tenkrát // Kladno - Karlovy Vary 2:5, přípravné utkání, 2. 8. 2016 | Foto: Bohumil Kučera

Robert Kysela (bývalý hráč i GM Litvínova, hrál i za Kladno, s nímžá sestupipl i postoupil): Litvínov je klub, který patří do extraligy, a pevně věřím, že se v ní udrží. Věřím, že to kluci ustojí a ligu zachrání. Jirku Šlégra znám velmi dobře a vím, že mu na klubu záleží. Ale není to jenom v jeho moci. Teď je to především na hráčích a trenérech. Věřím, že to zvládnou.