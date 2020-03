Jako Ovečkin! Keszi zařídil Řisutům srovnání na 1:1

Koncovky zápasů, to je doména hokejových Řisut v probíhajícím ročníku II. ligy sever. Ve druhém zápase předkola play off doma s Děčínem to opět potvrdily, když Vincent Keszi 19 vteřin před koncem rozhodl o jejich výhře 4:3 a vyrovnání stavu série na 1:1!

Rytíři Kladno – HC Slavia Praha 1:4 ,4. osmifinále play off DHL extraligy juniorů - 13.3.2016 Keszi | Foto: Bohumil Kučera