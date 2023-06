S hokejovým Kladnem spojil většinu své kariéry, až v posledních třech sezonách vyrazil Jakub Strnad na zkušenou do jiných extraligových klubů. Jeden ročník strávil v Mladé Boleslavi, ve druhém se po jedenácti zápasech za Rytíře stěhoval do Sparty a loni hájil barvy Českých Budějovicích. Teď v jednatřiceti letech je zpátky ve svém mateřském Kladně. „Mile mě potěšilo, že Kladno chtělo, abych se vrátil. Ani jsem neváhal,“ vypráví o svém návratu bývalý kladenský kapitán.

Rytíři Kladno se rozloučili se sezonou aukcí hraných dresů. Vybralo se za ně přes sto tisíc korun. Na snímku Jakub Strnad. | Foto: Roman Mareš

Jaké to je být zpátky doma po téměř dvou sezonách?

Já to tak ani neberu, naposledy to byla jen chvilková záležitost a hned jsem šel do Sparty. Beru to spíš tak, že se vracím po třech letech. Nehrálo se navíc doma, bylo to v cizím prostředí. Teď se na to těším hrozně moc. Jdu do prostředí, které znám, a těším se na to.

Co jste říkal na stadion po rekonstrukci?

Je znát, že kabina áčka se dost změnila. Vypadá to líp, než to bývalo, když tam byly staré lavice. Je to moc pěkné. Stadion se jinak změnil hlavně zvenku, uvnitř je to pořád podobné, jak jsem zvyklý. Úplná změna to pro mě není.

Hodně se proměnil i kádr. Jak jste si zatím sedli?

Trénujeme zatím třetí týden a je to vesměs doplněné mladými hráči. Znám Tondu Melku a Adama Brízgalu, jinak je tým hodně jiný. Už tam nezbylo moc nás Kladeňáků, kteří jsme spolu vyrůstali. Myslím ale, že si jádro vytvoříme a bude to dobré.

V pozici kondičního trenéra se naopak vrátil Tomáš Horna, kterého jste zažil jako spoluhráče. Jaká je to změna?

Je to trochu zvláštní. V kabině jsme byli kamarádi a teď ho musíme všichni poslouchat. Je tam trochu odstup, který tam musí být. Příprava začala docela zostra a všichni toho máme dost.

V minulosti jste v Kladně plnil roli kapitána. Tahle funkce asi zůstane Tomáši Plekancovi, pokud bude pokračovat, ale jste připraven na roli lídra a mentora?

Jo. Znám to tady a v kabině budu mít nějaké slovo. Kapitánství je ale asi jasné.

Řešili jste už s trenéry vaši roli v týmu?

Ještě ne, ještě vůbec nevím, jaké budou pozice v týmu. Záleží, kdo přijde. Teď řešíme hlavně to, abychom byli dobře kondičně připravení. To, co bude na ledě, budeme řešit až v srpnu, kdy se sejdeme na zimáku.

Po angažmá v Mladé Boleslavi, na Spartě a v Českých Budějovicích jste se vrátil zpátky k Rytířům. Cítil jste, že už je čas jít zpátky domů?

Určitě. Vyzkoušel jsem si hokej ve třech jiných organizacích a mile mě potěšilo, že Kladno chtělo, abych se vrátil. Nabídli mi podmínky, smlouvu, takže jsem ani moc neváhal. Cítil jsem to tak, že bych se rád vrátil.

Přivezl jste si i stříbrnou medaili, kterou jste získal se Spartou. Jaký to byl zážitek?

Byl to skvělý pocit hrát finále. Každý zápas jak v Třinci, tak v O2 areně byl vyprodaný, takže to jsem si moc užíval. Byl to pro mě zážitek napořád.

Ve středu jste se na autogramiádě setkal s fanoušky Rytířů. Jaké to bylo? Jak vás uvítali?

Je skvělé, když vám lidi řeknou, že jsou rádi, že jste se vrátil. To je příjemný pocit. Jsem za to rád.