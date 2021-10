Proti Budějovicím to byla teprve druhá výhra v sezoně za tři body. Jak se zrodila?

Těžce. Ale jsme za ni neskutečně vděční. Těch bodů si moc vážíme, jsme za to opravdu rádi.

Dá se porovnávat tato výhra s prvním zápasem v Českých Budějovicích, které Kladno prohrálo 5:7?

Bohužel to nemůžu úplně říct. Tehdy jsem byl ještě mezi marody. Viděl jsem to v televizi, proto si to nedovolím poměřovat. Hodnotil bych tedy až druhý zápas. Bylo super, že jsme se dokázali i přes nepříznivý stav do utkání vrátit. A na konci to ubojovat. Největší díky patří Landonu Bowovi, který byl z mého pohledu hráčem zápasu. Ten nás neskutečně držel a na konci předvedl zákroky, které nám zachránily tři body.

Přestože vyrovnávací gól Nicolase Hlavy byl bez asistence, měl jste na něm velký podíl. Co se na ledě dělo?

Vyplaval tam na mne puk. Myslím, že mi ho tam postrčil Džegr o mantinel. Snažil jsem se kotouč dostat na bránu, protože tlakem do brány bychom se chtěli prezentovat. Věděl jsem, že kolem brány někdo bude. A vyšlo to zrovna na Nicka, který dorážel. Zaplať pánbůh za to, že z toho byl gól.

Na druhou stranu jste inkasovali i poměrně laciné branky…

To jo, každý zápas se stanou chyby. Dají se najít věci, které se dají udělat jinak, lépe. Ale to teď dělat nebudu. Bereme tři body. A to je hlavní.

Strávil jste v Budějovicích několik let. Bylo to pro vás hodně jiné utkání?

Bylo to speciálnější tím, že tam znám o něco víc kluků na ledě než v jiných týmech. (oddechne si) Ale jo, strávil jsem tam pět sezon. Za takovou dobu si člověk ke klubu nějaký vztah vytvoří. Z extraligových týmů mám k nim nejblíž.

Hned v úterý vás čeká další zápas. Jak Kladnu takové tempo vyhovuje?

Jsem za to rád. Soutěž nabere lepší otáčky. Ale i úvodu sezony byly vložené úterky a spousta zápasů. Tohle mám rád. Víc se hraje než trénuje. To má snad každý hráč raději. My se cítíme dobře a rádi bychom na dnešní výhru výsledkově navázali i v dalších zápasech.

Dobrý výkon jste předvedli na Spartě, teď výhra nad Českými Budějovicemi. Může být tím odpichem třeba i pro úterní utkání v Hradci?

Může to být základní stavební kámen. Teď se můžeme bavit o dobré vlně. Takže do budoucích zápasů je na čem stavět právě v podobě posledních výkonů.

Jan ŠEJHL