Foto: Jalonen s Voráčkem prvními diváky. Kladno po obratu padlo

Když loni v dubnu ruský obránce Stěpan Zacharčuk trefil prázdnou branku jihlavské Dukly a vrátil Kladno definitivně do extraligy, byl to nadlouho poslední hokejový moment, který stařičký zimní stadion v Kladně viděl. Nastoupili sem dělníci, jeřáby, těžká technika a rok a půl se budova z konce 40. let minulého století opravovala. Teď je po kolaudaci a ve středu absolvovala zápasovou zkoušku. Zatím bez diváků, ale jinak nic nescházelo. Kladno – Liberec 4:5.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hokejová příprava, Kladno - Liberec. Poprvé na zrekonstruovaném zimním stadionu v Kladně . Matěj Beran | Foto: Foto: Roman Mareš