Ptát se na pocity po zápase s Jihlavou je asi zbytečné, že? Předpokládám, že panuje spokojenost.

Jen spokojenost to není. První třetina byla z naší strany hodně špatná. Vstoupili jsme špatně do utkání, ale naštěstí se nám to povedlo otočit, takže jsme za výhru rádi. Ale nesmí se nám stávat, že zaspíme začátek utkání. Naopak pozitivem je, že jsme dali tolik branek.

Jihlava letos několikrát po první třetině vedla a přesto nakonec prohrála. Tušili jste to?

To jsme nevěděli. Ale snažili jsme se na ně připravit. Po nevydařeném začátku jsme se naštěstí probrali, začali jsme hrát a zbytku utkání jsme Jihlavu jasně přehrávali. Byli jsme lepší.

V čem zlepšení spočívalo?

Začali jsme bruslit, srážet se s nimi. Na puku jsme hráli víc u sebe. Hráli jsme svoji hru. Prostě to, co chceme doma hrát. A všechno nám vycházelo. Hlavní ale byl ten zlepšený pohyb.

Ze začátku bylo k vidění několik ostrých zákroků. Byl to taktický prvek, jak jste na Jihlavu chtěli vletět?

Říkali jsme si, že musíme hrát tak, aby to každého bolelo. Hrát do těla, dohrávat je. Navíc jsme je chtěli přebruslit, protože fyzicky jsme na tom dobře. Doma prostě musíme hrát na nátlakový pohyb.

Souhlasil byste s tím, že důležitý byl gól v poslední minutě první třetiny, na který jste nahrával Tomáši Plekancovi?

Byl to gól do šatny. Pochopitelně je lepší jít do kabiny za stavu 1:2 než 0:2. Ale góly byly důležité všechny. Tam nám ten signál vyšel dobře.

Druhý gól jste už vsítil sám a dokonce v oslabení. Můžete popsat, jak se celá akce zrodila?

Skvěle mi to prohodil Kuba Hajný. Udělal jsem kličku do bekhendu. A i se štěstím puk prošel do brány. Jsem za to rád.

Ještě bych se zastavil u třetího gólu, na kterém jste se také asistencí podílel.

To byla skvělá akce Ády (Kubíka), který objel celé hřiště. Dobře vystřelil a byl z toho krásný gól.

Jak moc povzbudivé je, že se vám podařilo porazit tak dobře šlapající tým, jako je Jihlava?

Dokázali jsme si, že můžeme hrát s každým. Předchozí prohra v Třebíči vyšla z naší špatné hry a nedisciplinovanosti. Ale my můžeme porážet každého. Jen musíme pokračovat v našem výkonu. Nesmíme se tím uspokojit a myslet si, že se každý porazí sám. Stačí jen hrát tak, jako dvě třetiny proti Jihlavě.

Minulé zápasy jste sice bodovali, ale výkon úplně ideální nebyl. Naopak Jihlavu jste přehráli i herně. Čím byste si ten rozdíl vysvětloval?

Možná to bylo i tím, že proti nám stála Jihlava. Navíc nám pomohlo, že hrál i Jarda Jágr, který nás neskutečně burcoval. Má na tom velký podíl. Možná je to díky tomu.

Dalo by se říct, že to bylo tím, že Jihlava chtěla hrát hokej a ne jen bořit?

Hmm, je to tak. (směje se)

Jaký je rozdíl, když za vámi stojí Jaromír Jágr v civilu a když je s vámi na ledě?

Je lepší, když je s námi jako hráč. Přeci jen tak nahrál na gól. Tým zvedne už jen to, že je na ledě s námi. Hrozně nám pomohl.

Jak dlouho jste věděli, že zasáhne do zápasu?

Dozvěděli jsme se to v úterý na tréninku.

Jan Šejhl