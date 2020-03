/VIDEO, FOTOGALERIE/ Je konec, dobojováno. Hokejisté Kladna sice v Litvínově bojovali jako lvi, ale na potřebnou výhru nedosáhli. Výborně hrající domácí je v přímém souboji o záchranu přehráli a zaslouženě vyhráli 6:2. Rytíři tak po roce mezi elitou padají do I. ligy, když se jim osudnou stala zejména hrozivá série jedenácti zápasů bez výhry v rozhodující fázi sezony.

Na kladenském ČEZ stadionu se fandilo i v pátek. | Video: Deník/Jan Brabec

„Trvalo dlouho, než jsme se do extraligy vrátili a zase z ní padáme,“ říkal po utkání se slzami v očích jeden z kladenských trenérů David Čermák, ale uznal, že Litvínov měl více ze hry. „Ve druhé třetině se to trochu srovnalo, ale dostali jsme gól do šatny a ten rozhodl. Je to zklamání, ale také jen hokej a myslím, že se Kladno vrátí a silnější,“ dodal odhodlaně.