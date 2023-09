Hořký start do extraligové sezony si v Olomouci odbyli hokejisté Kladna. V bráně Rytířů předváděl parádní zákroky Adam Brízgala, který nestačil na jedinou z 29 střel. I to však domácím stačilo na tříbodové vítězství. „Chybělo štěstí, malé doťuknutí,“ klopil hlavu Brízgala.

Adam Brízgala | Foto: Roman Mareš

Inkasoval jste jediný gól, ale přesto nevezete z Olomouce ani bod. To musí hodně štvát, že?

Je to k vzteku, smutku. Mrzí to hrozně moc. První třetina nebyla z naší strany taková, jakou jsme chtěli. Ale v dalších jsme se zvedali. Dostávali jsme se do šancí. Několikrát už skákal puk kolem brány a stačilo ho jen doťuknout. Chybělo malé štěstí. Bohužel to nevyšlo.

Co se před gólem pokazilo?

S Jardou Pytlíkem jsme oba chtěli až moc vyhodit puk a střetli jsme se hokejkami. Jak jsme se trefili, skočil puk protihráči na hokejku.

Vyčítali jste si to?

Ne. Byl to smolný gól. Tohle se v zápalu hry stane. To nejde kontrolovat, kdo půjde po puku první. Rozhodují zlomky vteřiny, centimetry. To se prostě stane.

Už loni to v Olomouci na ledě jiskřilo, nyní to opět platilo. Proč?

Je to náš styl hry, kdy chceme hrát tvrdě, v emocích. To k hokeji patří a dělá to hokej hokejem.

Bylo to podle vás v rámci fair play?

Ano. Samozřejmě to někomu někdy ujede, ale nikdy to není chtěné, abychom někoho zranili. Emoce tam jsou, chceme, aby to soupeře bolelo, ale zranit nikoho nechceme.

Celý zápas byl urputný. Bylo to tím, že je to začátek sezony?

Samozřejmě. Na začátku sezony jsme nahecovaní, nervózní.

Už dříve jste říkal, že jste rád pod soupeřovou palbou. To se vám v Olomouci splnilo.

Vyhovovalo mi, že v první třetině na mě šly střely. Ve druhé, třetí třetině už toho bylo míň. Ale byl jsem už rozehraný a cítil jsem se super.

Když se oprostíte od prohry, osobně vám vstup do nové sezony vyšel, že?

Cítil jsem se dobře. Ale na osobní výsledky se nemůžu koukat. Mrzí mě, že nemáme minimálně jeden bod, který bychom si zasloužili.