/FOTO/ 42 dnů trvalo, že u ledu zrekonstruovaného zimního stadionu v Kladně zase výčepní pustili pivo a opekli první klobásy. Baráž mezi Kladnem a Zlínem slibuje hodně zajímavou podívanou, což potvrdilo hlediště nacpané k prasknutí. Nakonec sledovalo dost opatrnou bitvu, kterou rozhodla jediná trefa Miroslava Indráka z úvodu poslední třetiny. "Byl to důležitý zápas. Zase jsme se do toho po týdnech bez hokeje museli dostat. Ale snad nás výhra nakopne a bude nás to táhnout i dál," přeje si další hrdina zápasu, kladenský brankář Adam Brízgala.

První zápas baráže o extraligu: Kladno (v bílém) hostilo Zlín. Tomáš Plekanec | Foto: Foto: Roman Mareš

Že to budou šachy, ve kterých Zlín bude spoléhat hlavně na jistého brankáře Hufa, ukázala už první třetina. Rytíři bez absentující první obranné dvojice Dotchin – Kehar sice vyslali na bránu přes dvacet střel, gólovou radost po zásahu Berana si ale užili jen chviličku – puk totiž prošel za čáru pod zvednutou konstrukcí brány.

Také do svatyně domácích se kotouč dostal, dorážka Pospíšila však přišla až po siréně, a tak se to na ledě poprvé pořádně popralo.

Jinak to byl opatrný hokej, v němž šlápli domácí víc na plyn až v úvodu třetí třetiny a vyplatilo se. Zikmund ještě pálil do břevna, ale pak Rytíři Berany vyšachovali a Indrák zblízka nedal Hufovi naději. "Už předtím jsme měli mraky šancí a mohli jsme dát gól. Martin Procházka vybojoval puk, houknul jsem na něj a on mě viděl. Pak už jsem to dal na Kubu Klepiše a on z první na Míru Indráka. Ten už to konečně dorval," popisoval situaci obránce Ondřej Slováček.

V ještě lepší šanci však náskok Indrák nepotvrdil a hosté se postupně přece jen dostali do hry a párkrát sahali po vyrovnání. Zejména při power-play však podržel Rytíře brankář Brízgala, který tak trochu podle očekávání dostal přednost před Kanaďanem Bowem, jemuž se v sezoně nedařilo.

Brízgala odolal i drtivému tlaku Moravanů v posledních vteřinách a jeho tým tak do pondělní odvety (18:00) půjde s jednozápasovým náskokem. "Věděli jsme, že na konci nemají co ztratit a odvolají gólmana. Měli jsme smůlu, že se puk blbě odrážel. Ale Ondra Slováček neskutečně zblokoval asi tři nebo čtyři střely," pochválil Adam Brízgala svého obránce, který jako Vsetíňák má proti Zlínu motivaci navíc.

Asistent trenéra Zlína Oldřich Horák mínil, že jeho týmunevyšel začátek. „Bylo tam od nás celkem dost chyb, což jsme změnili ve druhé třetině. Měli jsme ale celé utkání problém udržet se v útočném třetině na puku a něco vymyslet. To nás jediné zradilo,“ litoval a pochválil hlavní postavu svého týmu Daniela Hufa. „Chytá výborně celou sezonu a jsme za to rádi.“

Domácí Pavel Skrbek byl rád, že dlouhatánská pauza na Kladně nenechala následky, což ho překvapilo. „Každopádně to bylo velice těžké utkání, soupeř hrál hodně organizovaně. Těch pár chyb, co udělal, jsme bohužel nevyužili. Naštěstí jsme šli v poslední třetině víc do brány a jediný gól dali,“ ulevil si Skrbek a zhodnotil i to, jak moc chyběl Rytířům kanadský obránce Jake Dotchin. „Vyhráli jsme 1:0, uvidíme, jak na tom bude zítra,“ usmál se.

Rytíři Kladno – PSG Berani Zlín 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Branka: 44. Indrák (Klepiš, Slováček). Rozhodčí: Kika, Hribik – Hynek, Hnát. Vyloučení: 2:4, bez využití. Nejlepší hráči utkání: Miroslav Indrák – Daniel Huf. Diváků: 5200 (vyprodáno). Stav série: 1:0.

Kladno: Brízgala – Babka, Cibulskis, Veber, Slováček, Sotnieks, Ticháček – Jágr, Plekanec, Kubík – Indrák, Klepiš, Procházka – Zikmund, Filip, Michnáč – Bláha, Pytlík, Beran.

Zlín: Huf – Husa, Gazda, Novotný, Zbožil, Suhrada, Riedl, Talafa – Kubiš, Sadovikov, Köhler – Kratochvíl, Kindl, Sedlák – Lang, Sedláček, Mrázek – Frömel, Hejcman, Pospíšil.