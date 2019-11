Utkání mělo slavnostní úvod, při příležitosti blížícího se třicetiletého výročí sametové revoluce zazpívala státní hymnu Elizabeth Kopecká, mimochodem marketingová manažerka Rytířů. Zpěv jí šel lépe než hráčům hokej.

Už první třetina totiž dala zapravdu těm kritikům, kteří oba týmy pasují na nejžhavější kandidáty sestupu. Obě mužstva kupila chybu za chybou, hrála nervózně. I díky tomu ale byly k vidění šance. Včetně velkých, jenže první gól padl z nenápadné akce, kdy Zikmund objel jako na Spartě bránu, a s pomocí nechtěné teče bránícího hráče dostal puk za brankáře Čiliaka.

Zlín měl také několik velkých šancí, Řezníček a Ondráček se dokonce při zakončení dívali jen do Godlových očí, ale nedali – druhý jmenovaný smůlovatě – trefil vnitřní tyčku.

Nejvíc zaujal Jágrův sprint. Téměř padesátiletý hráče přebruslil o dvacet let mladšího Řezníčka, jeho manévr pak zastavil výborně Čiliak. Stejně jako sólový únik Machače v oslabení.

Ve druhé třetině šla úroveň hry dolů ještě víc, ale už se lépe bránilo. Zlínský uzdravený reprezentant Fořt ukázal šikovnost a dostal se do dvou velkých možností, ale nemířil přesně stejně jako spoluhráč Herman. Na druhé straně předvedl v přesilovce svůj záblesk geniality Réway, Strnad jeho ideální nabídku však nevyužil.

Rytíři zahájili lépe poslední třetinu, ale Čiliak zářil proti Zikmundovi i Strnadovi. Hosté si pak začali zápas komplikovat sami vyloučeními. Köhler rozpáral Melku a šel na čtyři minuty, do toho fauloval Claireaux a Kladno hrálo 68 vteřin pět na tři. Hosté mu toho moc nedovolili a následně si v převaze zahráli také oni. Jenže Godla nechtěl slovenský souboj brankářů prohrát a skvěle vychytal Honejska.

Závěr vygradovaly další početní výhody. Hosty dostal do hry obránce Ferenc, který vyprovokoval Zikmunda k oplácení, a celé poslední dvě minuty hráli šest na čtyři. Jenže špatně, domácí nejtěsnější výhru uhájili a jeden z hrdinů mače si musel zhluboka oddechnout. "Ale byla to blbost, jinak to nejde nazvat," ulevil si kladenský trenér David Čermák.

Ten přiznal, že se Kladno na Zlín chystalo poctivě. "Věděli jsme, že po změně trenéra změnili úplně i způsob hry, že hrají aktivně a hodně bruslí a napadají. Měli jsme s tím trochu problémy a musíme poděkovat brankáři (Godlovi) a hráčům z oslabení, kteří nás podrželi a nasměrovali k výhře. Nedařily se nám přesilovky a pak každé naše vyloučení přinášelo větší nervozitu na hokejky."

Zlínský Martin Hamrlík odhalil jen známou pravdu. "Bez góla nemůžeme pomýšlet na úspěch a my dnes střelce nenašli. Jinak věřím, že bychom něco odvezli. Je to pro nás kruté, ale musím pogratulovat soupeři," mínil a slabší úroveň neviděl. "V první třetině jsme byli ještě v autobuse, ale druhá byla dobrá. Brankáři prostě výborně chytali a možná, kdyby se to rozstřílelo, vypadal by hokej jinak. Ale ze střídačky to neumím posoudit, možná příště půjdu nahoru na tribunu," dodal.

Kladno – Zlín 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 6. Zikmund (Jágr, Austin). Rozhodčí: Lacina, Pražák – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 6:9, bez využití. Diváků: 4016.

Kladno: Godla – Nash, Austin, Kehar, Lakos, Zelingr, Barinka – Jágr, Melka, Zikmund – Machač, Bílek, Stach – Réway, Strnad, Redlich – Hajný, T. Kaut, O'Donnell.

Zlín: Čiliak – Freibergs, Ferenc, Řezníček, Nosek, Buchta, Gazda, M. Novotný – Fořt, P. Sedláček, Kubiš – J. Ondráček, Claireaux, Köhler – Šlahař, Honejsek, Herman – Okál, Fryšara, Dufek.