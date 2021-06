Enkláva kladenských hokejových odchovanců v dalekém Prostějově je stále širší. PO Janu Rudovském a Josefu Zajícovi oznámili Jestřábi další posilu z Kladna, mladého útočníka Šimona Jelínka.

Šimon Jelínek, žolík kladenského týmu ... // Utkání se neslo v duchu oslav postupu Rytířů do extraligy... // Rytíři Kladno – Piráti Chomutov 1:2 pp, Chance liga, 21. 4. 2019 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Jelínek už si toho v kariéře vyzkoušel dost. Hlavně vylétl k výšinám a rychle zase spadl. Teď se drápe zpátky. Vynikal už v mládeži, navíc byl ochotný pomoci mateřskému kladenskému klubu i jako maskot a při ligových zápasech se poctivě potil mezi diváky v masce Rytíři. Před třemi lety dostal větší šanci v A týmu Kladna a sezona mu neskutečně vyšla. V 51 zápasech zaznamenal 27 bodů, v play off přidal pět důležitých branek a týmu hodně pomohl s postupem do extraligy. Dostal se i do reprezentační dvacítky.