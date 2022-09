Před zápasem byste remízu asi brali, ale vzhledem k průběhu to je asi velké zklamání, že? No nevím, jestli bychom brali bod. Chceme vyhrát každý zápas! Vedli jsme o dva góly čtyři minuty před koncem. To prostě musíme uhrát na tři body! Stálo nás to body úplně zbytečně. Musíme se z toho poučit.

Kde byla chyba právě v těch posledních čtyřech minutách?

Těžko takhle hned po zápase říct. Musíme být lepší v obranném pásmu, víc si to hlídat před bránou. Byly tam dvě hloupé dorážky, kdy puk skákal před bránou. Taky je potřeba víc blokovat střely.

Měl jste šanci zvyšovat na 5:2 a také v prodloužení rozhodnout. Vyčítáte si teď, že to nevyšlo?

Asi jsem to mohl dát. Ale musím se ještě podívat na video. Přiznám se, že si to úplně nepamatuji. V prodloužení jsem měl pocit, že jsem byl faulovaný. Ale v té rychlosti si tím nejsem jistý. Už to bylo buď anebo. Bohužel jsem spadnul a z protiútoku toho takhle dobrý tým využil. Škoda. Mohli jsme mít o bod víc.

Vedení 4:2 Rytířům nestačilo, po obratu v závěru slaví Dynamo

Co první kolo ukázalo? Třeba i to, že se můžete měřit i s nejlepšími soupeři?

Samozřejmě. Odehráli jsme to, co po nás trenéři chtěli. Musíme to ještě trochu doladit. Ale když budeme hrát takhle, můžeme porazit každého.

Když se vám povedlo vyrovnat na 2:2, vypadal jste šťastně, jako byste rozhodl o titulu. Byl pro vás osobně ten gól tak důležitý?

V přípravě jsem sice šance měl, ale i když jsem se cítil dobře, gól jsem prostě nedal. Šel jsem tedy do toho tak, že už ho chci dát, abych si pomohl se sebevědomím a rozjel také gólové konto. Byl jsem za to rád a do zbytku zápasu jsem se cítil ještě mnohem lépe.

Byli šestým hráčem diváci?

Samozřejmě všem lidem děkujeme, že přišli. Byl plný dům a bylo to super. Maximálně možně jsem si to užíval. Hráli jsme super s jedním z nejlepších týmů v lize. Jen se musíme poučit z toho konce.

Jak se vám líbí zrekonstruovaná hala?

Hala je super. Nejdůležitější ale je, kolik tu bylo fanoušků. Když bude chodit tolik lidí i nadále, bude to super.

Jan Šejhl

Foto, video: Kladenský stadion otevřeli Jágr, Nový i Lounová