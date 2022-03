Jak ve vaší situaci berete výhru „až“ po prodloužení? Měli jsme zápas dobře rozjetý. Ale dostali jsme naprosto zbytečně gól v naší přesilovce. To by se nemělo stávat. Ztratili jsme výhru za tři body. Sice jsou to dva body, ale my potřebujeme každý. I ten jeden by nám teď mohl chybět.

Přesilovková nahrávka od Tomáše Plekance, vy skórujete. Není to už trochu stereotyp?

Máme přesilovku nějak domluvenou. Pokaždé se to snažím zkusit, protože to už obvykle stačí jen trefit bránu dřív, než se gólman přesune. Proti Vítkovicím jsem dal dva po zemi. Byla to Plekyho hodně dobrá práce.

Čím si to vysvětlit, že to vždy zahrajete stejně a soupeři na to stále skáčou?

Většinou to vyplyne ze situace, kdy se ten puk odrazí a Pleky to udělá skvěle, najde si tu svou skulinku. Je dobře, že nám to vychází a snad to bude vycházet i dál. Musíme ještě udělat nějaké body a připravit se na konec sezony.

Všechny předešlé zápasy skončily 1:2 pro Vítkovice, tentokrát hned sedm gólů. Čím si tu změnu vysvětlujete?

Vítkovice nehrály ten svůj hokej. Nebyly tak důrazné. Je naše blbost, že jsme to nepotrestali a bereme jen dva body.

Ze začátku to vypadalo, že vám puk hodně skáče, z obou stran bylo minimum přesných přihrávek. Čím to mohlo být?

Atmosféra zápasu byla celkově taková podivná. Moc lidí nepřijelo, což je škoda. Já to ale chápu. Musíme hrát za každé situace 60 minut. A to se nám úplně nepovedlo.

Zbývají tři zápasy a sedm bodů manko na třinácté místo. Zkusíte to ještě urvat?

Jedeme až do konce sezony, nekoukáme kolem sebe. Chceme vyhrát každý zápas, protože hrajeme i pro naše fanoušky, kteří jezdí za námi. Do Chomutova je to hodina autem, tak jsme jim za to vděční. Musíme se jim odvděčit tím, že budeme vyhrávat.

