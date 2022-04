Na druhou stranu přišly góly z kategorie ošklivých, které ale jsou také důležité.

Jihlava musela něco změnit, aby nás neposílala do přečíslení dva na jednoho a podobně. Tak jsme se tentokrát museli cpát do brány a padly právě ty ošklivé góly. Ale bylo jich málo.

V Jihlavě jste poprvé vyšli naprázdno v přesilových hrách…

Připravili se na nás. Zkoušeli jsme něco nového. Padl nám tam gól, který ale nebyl uznaný kvůli tomu, že padl po siréně. Takže šance jsme měli. Když budeme v klidu pokračovat, tak to zase přijde.

Ujížděl jste v oslabení, jako se to povedlo v posledních dvou zápasech Matyáši Filipovi a zkoušel jste i podobné zakončení. Byla to pro vás inspirace?Taky už jsem dal gól mezi nohy, Mates rovnou dva. Věděl jsem, že tam gólman nějakou slabinu má. Bohužel puk vyjel vedle brány. Možná už na to byl trochu připravený. Příště bude potřeba zkusit něco jiného.

Už jste zmiňoval gól, který padl po druhé siréně. Mohl být zlomovým okamžikem?

Mohl. Ale nesložili jsme zbraně. Věděli jsme, že když zatlačíme, pořád to může být dobré. Ale bohužel nám tam nic nespadlo. Přiznejme si, že ani ten tlak nebyl moc dobrý.

Zase je třeba uznat, že Jihlava závěr dobře zvládla po taktické stránce.

Vůbec bych se o Jihlavě nebavil. Musíme se koukat sami na sebe, vůbec ne jak hrají oni.

Když nebudeme počítat gól do prázdné, tak jste prohráli o gól. Říká se, že to je to nejhorší, co se může stát. Jak si to přes noc přebrat v hlavě?

Je to play off. Ale pořád vedeme 2:1 na zápasy. Hned v pátek do toho jdeme znovu. Musíme vyhrát, nic jiného neexistuje.

Jan Šejhl