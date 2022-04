„Strašně mě mrzí, jak sezona dopadla. Nepovedlo se uhrát to, s čím jsem do Brna přicházel. Pořád o tom přemýšlím,“ prohlašuje v rozhovoru pro Deník Kalous.

Jste novým sportovním manažerem mládežnických reprezentací. V čem bude spočívat vaše role?

Budu mít na starosti reprezentační mládežnický úsek, to znamená, že pod sebou budu mít trenéry jednotlivých reprezentačních výběrů. Mým úkolem bude sjednotit práci reprezentačního mládežnického úseku, abychom se jednotně drželi koncepce a směru, jakým se vydáme.

Vzhledem k výsledkům mládežnických reprezentací vás nečeká jednoduchá práce.

Víme, v jaké jsme situaci a nemáme nasazené růžové brýle. Je před námi spousta práce. Jeden z mých hlavních úkolů je nastartovat dobrou komunikaci mezi kluby a reprezentacemi, abychom spolupracovali a předávali si informace. Čeká mě hodně ježdění a skautování. Chceme taky navázat užší spolupráci mezi jednotlivými výběry.

Z univerzity rovnou do NHL. Hvězdy loňského draftu už slouží mezi smetánkou

Léta jste se pohyboval v dospělém hokeji, jak náročné teď bude zorientovat se v mládeži?

Samozřejmě jsem mládežnický hokej sledoval, byť ne úplně do hloubky. I v Kometě jsme měli k dispozici hráče z juniorky. Je třeba se v prostředí zorientovat. Chci navázat na Karla Mlejnka (bývalý trenér reprezentace do dvaceti let – pozn. red.), který odváděl s týmem a hráči velmi dobrou práci. Dostávám od nich kompletní podklady.

Budete se podílet i na nominacích jednotlivých reprezentací?

Stoprocentně to budeme s ostatními trenéry konzultovat a diskutovat. Na tyto otázky je ještě ale velmi brzy. Kluci jsou na různých akcích, osmnáctku čeká mistrovství světa. Sejdeme se pak a řekneme si co a jak. Promluvíme si o postupu nominačních a tréninkových věcí i třeba kempů, věcí k řešení je hodně.

Zároveň budete plnit roli asistenta kouče reprezentace do dvaceti let. Nebylo by vhodnější, aby jste byl hlavním trenérem?

Pracovní vytížení v nové roli bude obrovské, takže i z toho důvodu je pro mě role asistenta vyhovující.

V extralize by se dívali skrz prsty. Ve Finsku jsem se posunul, míní Zábranský

Po letech se vracíte k mládeži. Jak to vnímáte z kariérního hlediska?

Je to trochu jiný druh práce. Mládežnickými reprezentacemi už jsem prošel dřív, měl jsem tu čest spolupracovat ve dvacítkách s panem Holíkem (Jaroslav Holík - legendární útočník, později trenér - pozn. red.). Byl jsem i u národního A týmu, takže vím, co ta práce obnáší. Nabídka mě oslovila a těším se, je to jiný druh práce než v klubu.

Jak se zpětně ohlížíte za sezonou v Kometě?

Je to zklamání a pořád přemýšlím o tom, co a jak se mělo udělat jinak. Bylo tam stoprocentní nasazení ode mě i od kolegů, to vám garantuju. Tu práci jsme z tohoto pohledu snažili odvést co nejlépe. Nějaké věci se nám ale nepovedly tak, jak jsme si představovali.

A už jste našel důvody, proč to Kometě nevyšlo?

Bavili jsme se o tom dlouho i s kolegy. Věci jdou udělat líp v každém oboru. Myslím si, že poučení z posledních let, kdy se Kometě nedařilo, tam je. Věřím, že v Brně udělají všechno pro to, aby výsledek v příští sezoně byl lepší. Mně se v Kometě dělalo dobře. Musím klubu poděkovat, že mi práci umožnil dělat a opravdu se snažil vytvořit podmínky pro úspěch. Sešlo se ale pár věcí… Hodně nám do sezony promlouval zdravotní stav hráčů, na to se ale nechci vymlouvat.

Další velký comeback. Kometa přivábila eso z Finska

Není ale konečné umístění Komety reálným odrazem její aktuální síly značící fázi přestavby?

Když jsem přicházel, deklarovalo se, že se začíná přestavba. Ta odstartovala v loňské sezoně a nejde mávnutím kouzelného proutku ji provést ze dne na den. Ta ještě nějaký čas potrvá a je potřeba trochu trpělivosti. V klubu je to dobře nastavené, teď je potřeba jen pokračovat v nastavené linii, vytipovat správné hráče doplňovat postupně odchovance a výsledek se určitě dostaví. Kometě věřím.

Celý realizační tým Komety zamířil k národnímu týmu. Měl ve vašem jmenování prsty i majitel Libor Zábranský?

To je spíš otázka na něj. (smích)