Vnímal jste, že proti Brnu to nebyl úplně obyčejný extraligový duel? Jaromír Jágr bude mít narozeniny. To prostě musí být něco!

Sám jste přidal důležitý gól na 4:4. Jak padl?

Addy (Kubík) šel do brány. Odtamtud puk vyplaval na mě. Vůbec jsem nepřemýšlel, zavřel jsem oči a prostě jsem do toho plácnul. Naštěstí to zapadlo do brány. Jsme za to rádi.

Budete na takový gól z takhle nevšedního zápasu vzpomínat?

Rozhodně. Navíc to bylo na 4:4, takže moc důležitý gól. Potom už jsme hru kontrolovali. Ale ten zápas byl natolik speciální, že bych na něj vzpomínal, i kdybych nedal gól.

Jaké to proti Brnu vůbec z vašeho pohledu bylo?

Trochu nešťastné z naší strany, inkasovali jsme blbé góly. To se stane. Bowsie nám kolikrát pomohl, tak že teď mu to nevyšlo, to prostě nevadí. Hlavně že jsme urvali výhru. Jsem rád, že jsme se do zápasu vrátili, že nás ty smolné góly nepoložily.

Jak těžké bylo dotahovat Kometu?

Na psychiku jo. Pořád jsme si ale říkali, že musíme hrát dál, že předvádíme slušnou hru, jen prostě ty góly… Naštěstí jsme zůstali u toho, co nás zdobí. Věřili jsme, že se nám to vyplatí. Šance tam byly, jen bylo otázkou času, kdy z toho budou góly.

Během víkendu jste hráli s Karlovými Vary a Brnem. Jak rozdílné zápasy to byly?

Oba týmy jsou plné mladých kluků, kteří hodně bruslí a nepříjemně napadají. Ale i přes rozdílný výsledek to byly podobné zápasy. Akorát Brnu se to tam šťastně odráželo.

Když Kometa otočila, nevzpomněl jste si třeba na první vzájemný zápas v Chomutově, který jste měli dobře rozehraný, ale Brno tehdy bralo výhru v prodloužení?

Podzim už je dávno za námi. Co se stalo, to se stalo. Teď jsme nastolili hru, ve které chceme pokračovat. Jedeme ve vlně.

Cítil jste tu sílu tribun, kterou tvořili fanoušci na tribunách?

Tentokrát to bylo famózní!

