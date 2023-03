Přípravu na baráž si hokejový obránce Jiří Ticháček zpříjemnil účastí na předávání cen Nejúspěšnější sportovec Kladenska 2022. Z divadla Lampion si sám odnesl cenu za první místo v kategorii do 20 let a v rozhovoru pro Deník se pak rozpovídal o uplynulém roce i o svých snech a cílech do budoucna. „Zahrát si NHL je sen každého kluka a nechci ho ještě opustit. Ne vždycky jdou věci podle vysněného plánu, ale cest je tam mnohem víc,“ uvědomuje si bek kladenských Rytířů.

Jiří Ticháček nastupuje už druhou sezonu pravidelně v extralize. | Foto: Foto: Roman Mareš

Jak si vážíte ocenění Nejúspěšnější sportovec Kladenska do 20 let?

Moc jsem nepočítal s tím, že bych mohl být první. Je to ale příjemné být takhle oceněný. Jsem za to rád. Člověk nedostává takové ocenění každý den. Je to pocta.

Jaké je pro vás jako hokejistu získat podobné individuální ocenění?

Hokej je týmový sport, tam je to až na druhé koleji. Tam chceš vyhrát pohár za celoroční práci. Občas vás ale takhle individuálně ohodnotí. Je to trošku ošemetné, ale jsem za to rád.

Ocenění Legenda kladenského sportu získal bývalý vynikající hokejista František Pospíšil. Jaké pro vás bylo vidět takovou osobnost?

To, čeho dosáhl, bylo neskutečné. Samozřejmě ho znám, vím, o koho jde. Když na obrazovce pouštěli highlighty z jeho kariéry, tak jsem koukal, jak hodně to bylo ostré. Je to naprostá legenda českého a hlavně kladenského hokeje. Je super, že pro něj něco takového udělali. Já jsem si to užil a měl jsem i trochu mráz po zádech, když mu tleskal celý sál vestoje.

Sportovním králem Kladna je Vít Hlaváč. Aplaus pro Františka Pospíšila

Ocenění bylo za rok 2022. Řekl byste, že to byl průlomový rok ve vaší kariéře?

Nevím, je těžké to říct. Když to řeknu blbě, tak jsem nic nevyhrál. Druhé místo je super, ale na klubové úrovni hrát dvakrát baráž… To není příjemné. Vím, že jsem mohl hrát mnohem lépe. Byl jsem ale součástí skvělého týmu, udělali jsme vicemistra světa a v kariéře mě to posunulo. Sám ale vidím svoje výkony ještě jinde. Výš.

Co byste chtěl zlepšit?

Celkovou hru na obou stranách kluziště. Nechci se vymlouvat, ale tahle sezona byla těžká. Jsem rád, že jsem si mohl zvednout náladu na dvacítkách. Teď je potřeba ještě dodělat práci na Kladně, aby se tady hrála extraliga.

Jaký máte před baráží program? Co jsem pochopil, tak teď máte volno…

To nám skončilo, od pondělí jsme v tréninkovém zatížení, abychom se připravili co nejlépe. Máme tam dva přípraváky a něco dalšího se domlouvá. Snad toho bude co nejvíc, ať to co nejrychleji uteče. Hlavně ať to pak má dobrý konec.

Rytíři si v přípravě na baráž zahrají až proti třem svým odchovancům

Jak náročný byl návrat do tréninku?

Docela dost. Já osobně jsem si dal pár dní volno, ale poslední tři dny už jsem trénoval, abych do toho lépe naskočil. Trénink na ledě je ale tak specifický, že jsem byl stejně vyflusaný. To se ale srovná, máme dost času na to, abychom se dostali do formy.

Co jste dělal během volna po základní části?

Byl jsem doma v Sokolově, kde jsem už nebyl pěkně dlouho. Od dvacítek jsem tam nebyl, tak jsem jel za mámou, tátou a prarodiči. Užil jsem si rodinnou pohodu, ale teď musíme jít zpátky do práce.

Na konci sezony jste ještě vypomáhal juniorce, aby se udržela v druhé nejvyšší soutěži. Jak moc těší, že se to povedlo?

Nebylo to moc příjemné, ale situace bohužel byla taková. Věděl jsem, že je taková možnost ve hře, ale doufal jsem, že to kluci uhrají sami. Šel jsem tam pomoct, povedlo se to a jsem rád, že se to udrželo. Doufám, že to teď už půjde jen tím dobrým směrem.

Vyhrál jste ocenění v kategorii mladých sportovců, proto se nabízí taky pohlédnout do budoucna. Jaký máte cíl v kariéře?

Furt to je zahrát si jednou NHL. Je to sen každého kluka a nechci ho ještě opustit. Ne vždycky jdou věci podle vysněného plánu, ale cest je tam mnohem víc. Chci hrát co nejvíc a někdy to třeba náhodou vyjde. Je to sen malého kluka, ale dodnes tam je.

Marek Alscher je NHL blíž, podepsal smlouvu s Floridou

Nedávno jsem dělal rozhovor s Michalem Kempným, který hovořil o svojí cestě, kdy se ke Stanley Cupu dostal jako nedraftovaný hráč. Je to pro vás motivace?

Přesně tak. Na podobné hráče koukám, je zajímavé, z čeho se to povede. To mi dává motivaci, že nic není ztracené a že se to může povést. O to víc se ale musí makat.

Draftem jste také neprošel. Proběhl ale nějaký kontakt s týmy NHL?

Pár týmů se na mě bylo podívat, pár mi poslalo dotazník, aby zjistily, jaká jsem osobnost. Žádný skaut se mnou ale nemluvil z očí do očí. Nevím, jestli mluvili s trenéry nebo agentem, ale to asi ani nepotřebuju vědět. Nevyšlo to. Vím, že jsem mohl hrát lépe, draftová sezona se mi moc nepovedla, byl covid a moc se toho neodehrálo. Mistrovství osmnáctek nebylo moc povedené, takže se nedivím. Vůbec ale neházím flintu do žita. Chci to nějak dokázat.

Týmy NHL dodnes upřednostní raději vyššího než menšího hráče. Bylo podle vás faktorem i to, že měříte jen 173 centimetrů?

Jo, byl to faktor. Měl jsem zprávy, že asi dobré, ale jsem na to malý. Furt tam ale výjimky jsou. Pár hráčů, kteří ukazují, že to jde hrát i s takovou výškou, tam je. Přesně na takové hráče koukám.

Krajská liga: Černošice končí v semifinále, Kralupy ve finále vyzvou Mělník