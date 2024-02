V prvním zápase, kdy už Kladno mělo jistotu další barážové účasti, zavítali na jeho led úřadující mistři z Třince. Rytíři ale Slezany překvapili, když po první třetině vedli 4:1. Povedený večer zažil i Martin Procházka, který dva góly vstřelil a na jeden přihrál. Toho ale zápas musel bolet, když už v sedmé minutě schytal pořádného koňara od Smithe. „Chtěli jsme na ně vletět, střílet, chodit do brány,“ hledal Procházka důvod úspěchu.

V modrém Martin Procházka. | Foto: Roman Mareš

Jak jste našli cestu na výhru nad Třincem?

Kdybychom to věděli, tak budeme mít nejen v letošním kalendářním roce, ale i celé sezóně více vítězství. Říkali jsme si v kabině, že víme, jaká je situace a že nás baráž nemine, tak se nebudeme ničím svazovat a půjdeme si to na led užít. A to se povedlo.

Minule jste po deseti minutách prohrávali 0:3, teď to bylo naopak. Jak se vám povedl takový vstup do utkání?

První třetina nám vyšla perfektně. Bylo to hodně důležité. Padlo nám tam skoro všechno, co jsme vystřelili. Chtěli jsme na ně vletět, střílet, chodit do brány. Třinec jsme zarazili tím, že to bylo 4:0. Ale oni mají hodně kvalitní tým, který dokáže otočit i takový zápas. Snažili jsme si to pohlídat.

Jak velkou váhu měl pátý gól, který jistil vaše vítězství?

Vybavil jsem si pár zápasů, když jsme vedli o dva góly a pak z toho bylo prodloužení nebo dokonce prohra. Pátý gól tomu pomohl. Pro Třinec už to pak bylo těžké.

Sám jste k výhře pomohl dvěma góly a asistencí.

Máme velikou radost. Jak týmově, tak já osobně. Od toho se musíme odrazit. V pondělí potrénujeme, v úterý nás čeká další zápas. Musíme jít do toho pořád stejně a připravovat se na baráž. To znamená hrát takhle zodpovědně. A hlavně si uhrát klid na hokejky.

Pomůže na sebevědomí to, že jste dali Třinci hned pět gólů?

Samozřejmě. Chtěli jsme co nejvíce střílet. Sám jsem si říkal, že nebudu nic přehrávat, ale budu to tam sázet. Buď to propadne nebo to tam někdo dorazí. Pak jsou situace, kdy se musí nahrát. Ale klid na hokejky přeneseme tím, že budeme na puku a budeme střílet. Když budou padat góly, bude klid ještě větší.

V tabulce už se nic nezmění. Je ta výhra i tak důležitá?

Na psychiku je to moc důležité. Po zápase s Boleslaví, který nám vůbec nevyšel, to přijde vhod. O to sladší je nad Třincem, který je čtyřnásobný mistr.

Rozvázaly se vám ruce tím, že už je jasno a nejde teď nic ztratit?

Taky jsme si to říkali. Nemyslím si, že je to ten hlavní bod, proč se to s Třincem povedlo. Ale už nemáme co ztratit. Chceme se bavit s čistou hlavou. Když se něco pokazí, tak se to pokazí. To je hokej. I s tímhle uvolněnějším stylem jsme do toho šli. Tím ale nechci říct, že je to sranda hokej.

Jak je těžké připravit se na tyto zápasy, kdy už o nic nehrajete?

Je to těžké. Hráč se musí soustředit na výkon, na daná pravidla, systém hry. Ale jsme profesionálové. Musíme jít do každého zápasu s tím, že je to ligový zápas a hrajeme o body. I když není už co ztratit ani získat. Ale pořad hrajeme za náš klub, za naše jména. Každý se na to připraví po svém, ale určitě na sto procent.