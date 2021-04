Kladenští se museli obejít bez útočníka Nicolase Hlavy, který v prvním duelu dostal za zásah hlavou Žovince trest ve hře. Disciplinárka sice uznala, že to žádný faul na další řešení nebyl, ale jednozápasový trest byl automatický. Maskot Rytíře v hledišti pak cedulí s nápisem: Hokej není fotbal, věříme ve fair play! dal najevo, co si domácí klub o trestu myslí…

Ani na sedmý pokus pak Kladno první třetinu v play off nevyhrálo. Ale přece jen nějaký pokrok, aspoň dalo první branku. Machalova teč bruslí spravila týmu náladu, protože chvíli před tím stejně šťastně skóroval po brejku Endál. Skóre tak bylo vyrovnané, i když Kladno hrálo často na kotouči a šancí mělo také víc, hlavně Plekanec. „Nějaké šance jsme měli, ale ne úplně vyložené," mínil asistent kouče Rytířů Jiří Burger.

Hra se srovnala ve druhé části a skóre také. Zase vedla Poruba po nejhezčí akci utkání, při níž Korkiakoski proskočil mezi obránci Fryem a Miklišem a pak elegantní kličkou vyřadil i Košarišťana. Bylo to v přesilovce a také domácí dali svou branku v početní výhodě. Stačila jim i zkrácená, při níž Jágrovu nabídku dobře trefil Machala. Byl to už jeho sedmý zásah v play off, tahle posila z Pardubic Rytířům skutečně vyšla dokonale. "S touhle třetinou jsme spokojeni nebyli. Měli jsme tři vyloučené, neměli žádný tlak a nehráli dobře," uznal Burger.

Ve třetím dějství otřáslo Porubou 39 vteřin, kdy podobně jako v pátek dvakrát po sobě inkasovala. Nejprve od dalšího elitního kanonýra rytířů Antonína Melky (5. gól v play off), jenž trefil ze slotu pas Marosze. Následně pak od modré pálil Mikliš a Kubík přizvedl jeho pokus do šibenice.

Hosté poté ztratili úplně glanc, hrálo se jen v jejich pásmu a Melka je potrestal znovu, tentokrát milimetrovou ranou v početní převaze. Když pak Slezané zkusili už sedm minut před koncem při přesilovce power-play, potrestal je Kubík a zařadil se ke dvougólovým střelcům večera Machalovi s Melkou.

Kladno každopádně pojede do Poruby v dobré náladě. Doma předvedlo proti silnému celku lepší výkony než proti Slavii, více se mu dařilo v koncovce i obraně. V sobotu soka i jednoznačně přestřílelo 41:19.

„Zápas se vyvíjel celkem v náš prospěch, ale ve třetí třetině se vyvinul naopak pro soupeře. My musíme zadumat nad tím, co změnit, aby se to příště překlopilo na naší stranu,“ hodnotil asistent kouče Poruby David Moravec.

Podle domácího asistenta Jiřího Burgera byla třetí třetina d Kladna opět nejlepší v utkání. "Dali jsme třetí gól a už si zápas zkušeně pohlídali a zaslouženě vyhráli,“ řekl Burger, pro něhož bude výlet do Ostravy jako domů, roky tam hrával stejně jako třeba Rostislav Marosz nebo Tomáš Guman.

Rytíři Kladno - HC RT TORAX Poruba 2011 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)



Branky a nahrávky: 17. Machala (Frye, Plekanec), 36. Machala (Jágr), 47. Melka (Marosz, Filip), 47. Kubík (Mikliš, Pitule), 51. Melka (Račuk, Pitule), 55. Kubík (Sorokin) – 15. Endál (Adam Raška I), 24. Korkiakoski (Stloukal) Rozhodčí: Petružálek, Micka – Šimánek, Hnát. Vyloučení: 7:4. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 41:19. Stav série: 2:0.



Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, Snuggerud, Sorokin, Suchánek, Zacharčuk – Machala, Plekanec, Jágr – Marosz, Filip, Račuk – Kubík, Pitule, Melka – Guman, Machač, Jelínek.



Poruba: Foltán – Teper, Žovinec, Urbanec, T. Voráček, Kozák, Szathmáry, Slavík – Špaček, Hudeček, Kanko – Hotěk, Toman, Endál – Korkiakoski, Adam Raška I, Brodek – Sikora, T. Jáchym, Stloukal.