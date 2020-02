Pro Kladno je situace zase o hodně složitější. Konkurenti v boji o záchranu na rozdíl od nich vyhrávají i duely, do nichž jdou jako outsideři (tentokrát Vítkovice) a extraligový peloton dává Rytířům s plnou parádou „sežrat“, že s tímhle vývojem nemá žádné zkušenosti.

Rytíři ale podali lepší výkon než v pátek v Olomouci a v divácky pohledném duelu docela dlouho sahali po slušném výsledku. I díky šťastným gólům, které dali. Jako první skóroval Machač, který svoje předlouhé střelecké mlčení prolomil tím, že kalhotami tečoval nahození Barinky. Bulíř tečí vyrovnal, ale pak se krásnou ranou do růžku trefil Austin a Kladno zase vedlo. Bohužel ani ne do pauzy, protože bomba Birnera značila vyrovnání, které posvětil i videorozhodčí.

Ve druhé části už herně vládli Bílí tygři. Cikánek, jemuž už kryl záda ze střídačky Godla, odolával dlouho a Kladno se dokonce zase dostalo do vedení. Sice naprosto pokazilo přesilovku pět na tři (100 vteřin), jenže pak z nulového úhlu překvapil Hrachovinu Stach - 2:3.

Pak ale přišly rozhodující momenty zápasu. Kladenská obrana dvakrát neuhlídala druhého nejproduktivnějšího muže extraligy Libora Hudáčka a ten nedal Cikánkovi naději.

Otočil na 4:3 a Liberec už si pro sebe povinné tři body vzít nenechal. Zvlášť když se mu povedla další přesilovka, na jejímž konci zvyšoval Lenc na 5:3. Brzy nato sice zažehl svíci naděje O´Donnell, protože Liberec dal Kladnu opět dlouhatánskou přesilovku pět na tři, ale jeho další šance v přesilovce už brankou neskončila.

Skóre se mohlo měnit na druhé straně po úniku Ordoše, jenž byl faulován, ale při trestném střílení Cikánek skvěle zabránil Hudáčkovi v završení hattricku a Rytíři žili až do konce. Při power play ale neuspěli…

Trenér Liberce Patrik Augusta se rozplýval nad tím, jak jeho tým sehrál početní převahy, z nichž rozhodl. "Naše přesilovky byly excelentní. Nebylo to jednoduché utkání, od začátku jsme to tlačili do hodně velikého kopce. Použiju ale slova svého kolegy ze Zlína: "Vyhrál lepší tým."," řízl si trochu do Martina Hamrlíka, jenž zvláštně hodnotil prohru právě s Libercem.

Hostující David Čermák musel souhlasit, že přesilovky Liberce byly pro vývoj duelu zásadní. "Rozhodly o jeho osudu. My využili jednu až na konci. Přitom jsme dostali dvě dlouhé přesilovky pět na tři, ale bohužel jsme dali gól až na konci druhé, jinak jsme je neproměňovali. Liberec z pěti proměnil čtyři, což rozhodlo," mínil zklamaný trenér Kladna.

Bílí tygři Liberec – Rytíři Kladno 5:4 (2:2, 2:1, 1:1).

Branky a nahrávky: 6. Bulíř (Šmíd, Birner), 20. Birner (Šmíd, Bulíř), 37. L. Hudáček (Birner, Lenc), 39. L. Hudáček (Lenc, Knot), 49. Lenc (Bulíř, L. Hudáček) – 3. Machač (Barinka, Redlich), 12. Austin (Melka), 35. Stach (O'Donnell), 51. O'Donnell (Austin). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla – Kajínek, Špůr. Vyloučení: 8:6. Využití: 4:1. Diváci: 7 500 (vyprodáno)

Liberec: Hrachovina – Šmíd, Knot, Derner, Graborenko, Kolmann, Havlín, T. Hanousek – Birner, L. Hudáček, Lenc – Marosz, Bulíř, M. Zachar – L. Krenželok, P. Jelínek, Ordoš – J. Vlach, A. Musil, Valský.

Kladno: Cikánek – Nash, Austin, Kehar, Zajíc, Zelingr, Barinka – Zikmund, Vampola, Jágr – O'Donnell, Stach, Hovorka – Redlich, Machač, Melka – Š. Bláha, T. Kaut, Hajný.