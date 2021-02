Jaké jsou vaše pocity po prvním gólu za Rytíře?

Určitě dobré. Spadl ze mě stres z prvního gólu za nový tým. Ale mohl jsem tam dát tak možná další čtyři.

Co chybělo, abyste proměnil nějakou z těch dalších šancí?

Dvakrát jsem jel sám na bránu, dvakrát jsem taky byl před bránou a trefil jsem gólmana jen do břicha. Takže bych to zhodnotil tak, že jsem dřevákem zápasu. Musím na tom ještě zapracovat.

Jak se hraje v jedné lajně s Jaromírem Jágrem?

Ten první zápas, co jsem s ním hrál, tak jsem moc nechápal styl jeho hry. Ale už myslím, že jsem na to přišel. A taky to bylo o dost lepší. Už vím, co ode mě očekává. Bude to jen lepší a lepší.

Byla výhra velkou vzpruhou po nepovedeném zápase ve Vrchlabí?

Samozřejmě jsme chtěli vyhrát za tři body. O tom nemůže být debat. To jsme prostě museli! Jsem rád, že to vyšlo a musíme se připravit na Ústí.

Z čeho pramenilo zlepšení? Bylo to z důrazu před bránou a z pohybu?

Určitě to bylo v pohybu. Ve Vrchlabí jsme měli pohyb špatný. Proti Frýdku nám to všem jezdilo a přišla s tím dobrá hra.

Objevil jste se s osmičkou na dresu. Zůstane vám pro zbytek sezony?

Chtěl jsem si vzít jedenáctku, která je ale v Kladně vyvěšená (na počest Františka Pospíšila - pozn. red.). Než mi udělali můj dres, dostal jsem číslo 44. Ale teď už mi zůstane 8.

Jan Šejhl