Rozhodovalo se hlavně v předbrankovém prostoru. Udělali jsme chyby. Musíme hrát jednodušeji. Jakmile se puk dostane do naší třetiny, hned ho musíme dostat z pásma. Jsme v tom hrozně nezodpovědní a pomalí. Je potřeba být agresivnější.

Máte hned dvě asistence. Alespoň to vás může těšit, ne?

Jako kdybych hrál na body… Neblbněte (směje se). Tyhle věci jdou mimo mě. Myslel jsem, že můžeme překvapit. Měli jsme nějaké šance, párkrát jsme tam Liberec zavřeli. Ale jsme nedůrazní. Tedy hlavně v naší třetině. Musíme na tom zapracovat.

Jak se bezprostředně po zápase cítíte fyzicky?

Úplně v pohodě. Moc nejezdím. Jsem v útočné třetině, kde není nutné bruslit.

Kdy se rozhodlo, že nastoupíte do ostrého zápasu?

Určitě to nebyl plán. V pátek jsme zjistili, že nám Liberec neodloží zápas. Tehdy jsme měli na tréninku deset hráčů. V sobotu nás bylo dvanáct a hrozilo, že prohrajeme kontumačně. Nechtěl jsem, aby to tak dopadlo. Když Chance liga hrála v sobotu, věděl jsem, že nám těžko někdo půjčí hráče. Tak jsem doplnil sestavu.

Jak jste se připravoval?

Občas chodím jako trenér s týmem. Poslední dva tréninky jsem byl jako hráč, aby nás bylo víc. Je těžké chodit trénovat s mužstvem, protože jsem tak jednadvacátý hráč. Kdybych se střídal, tak akorát nahlodám trénink. To není dobré pro hráče ve třetí a čtvrté lajně. Takže jsem moc netrénoval.

Jaký máte plán pro další zápasy po repre přestávce? Nastoupíte znovu?

Nepočítal jsem ani s tím, že nastoupím v Liberci. Uvidíme. Klépovi (Jakub Klepiš) zlomili nohu. Ten bude měsíc a půl pryč. Budeme se s tím muset poprat.

Jan Šejhl