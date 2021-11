"Jenže výměna generací se evidentně nepovedla a na rozdíl od minulých sezon za to tady nikdo zatím ještě nevzal," tiše ze sebe soukal trenér Luboš Jenáček, po jehož příchodu se měl Zlín zvednout, ale nedaří se mu stejně jako za Roberta Svobody.

Kladeňáci po duelu v Třinci přespali u Aloise Hadamczika v Kravařích, kde měli parádní komfort. I díky tomu podle asistenta Jiřího Burgera byli v pohodě. „První třetina byla vyrovnaná, ale Zlín nás dostával pod tlak v přesilovkách, kde nás hodně podržel brankář Bow. To samé v úvodu druhé třetiny, kde jsme ztráceli hodně puků,“ chválil kanadského gólmana Jiří Burger. Podle něj týmu pomohlo vyrovnání, pak už hrál dobrý hokej. „Šli jsme do vedení a pak už chtěli jen hlídat náskok a z protiútoků se zkusit prosadit. To se povedlo a jsme hodně spokojeni,“ přiznal Burger a byl rád, že se prosadili hráči z jiných formací, než jen z té elitní Plekancovy. „Do další fáze sezony je to dobré zjištění, že na ně můžeme spoléhat.“

Luboš Jenáček přidal, že jeho tým je až příliš křehký a poté, co dostal první gól, nezvládl zápas psychicky. „Pak jsme odstoupili od toho, co nás přivedlo k šancím. Samozřejmě jsme měli dát druhý gól, ale to je kdyby. Celý týden je takový a je jasné, že pokud se tým razantně neposílí a hlavně do útoku nepřijde tři, čtyři, pět hráčů, tak nevěřím, že současný tým není schopen bodových sérií, které budou potřeba k tomu dostat se aspoň na barážovou pozici. Tento tým bohužel nebyl postaven konkurenceschopný,“ má jasno a na vedení se už houfně chystali i místní fanoušci.

Jiří Burger oponoval, podle něj zdaleka není nic rozhodnuto. „Jsme rádi, že jsme Zlínu odskočili, to byl cíl, ale zápasů je ještě strašně moc,“ odmítl jakoukoliv jistotu.

Luboš Jenáček také našel bojovnější notu. „Hráčům jsem řekl, že jsme sice dole, ale pokud bude jakékoliv světélko naděje svítit, je povinností každého se o záchranu poprat. Je tady obrovská historie a tradice, pro nás je to i kvůli tomu obrovský nápor na psychiku,“ dodal Jenáček, který ubezpečil, že nebyl za trejdem Tomáše Mikúše, ale vyžádal s ho hráč sám. Nejproduktivnějšího borce týmu, obránce Tršku, pak nenominoval hlavně kvůli jeho nepovedenému duelu ve Varech.