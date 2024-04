V šestatřiceti letech poznal hokejový útočník Michael Frolík to, co neznal – boj o přežití v baráži. Přestože Kladno udolalo Vsetín v poměru 4:0 na zápasy, Valaši Rytíře potrápili. „Nerad bych končil tím, že sestoupím s Kladnem,“ vyprávěl Frolík, který má na kontě mimo jiné i 13 sezon v nejslavnější lize světa. „Čtvrtý krok opravdu bývá nejtěžší,“ ví ze svých bohatých zkušeností kladenská sedmašedesátka.

Oslavy záchrany kladenských hokejistů po baráži se Vsetínem. | Video: Jan Šejhl

Říká se, že poslední krok v sérii bývá nejtěžší. Platilo to i v tomto případě?

Je to tak. Znám to už ze svých zkušeností a čtvrtý krok opravdu bývá nejtěžší. Ale jsme hrozně rádi, že jsme to ukončili v Brně a nemusíme se vracet zpátky do Kladna. Je to úleva. Super.

Vsetín vás tlačil a poprvé za celou sérii i v zápase vedl…

První třetina z naší strany nebyla vůbec dobrá. Řekli jsme si, že pokud chceme uspět, tak takhle vůbec nemůžeme hrát. Druhá třetina byla mnohem lepší a ukázalo se to i v tom, že to bylo 18:4 na střely. Pak Vsetín bohužel znovu šel do vedení, ale ukázali jsme sílu našeho týmu. Jsme rádi, že jsme to otočili.

Od třetího zápasu naskočil do série brankář Žukov. Působil od té doby Vsetín sebevědoměji?

Věděli jsme, že to není špatný gólman. Nevím, co mu na začátku série bylo, jestli byl nemocný. Ale pořád jsme mu nějaké góly dávali. Nemyslím si, že by to tedy byl velký faktor. Pořád jsme se snažili chodit do brány, střílet a dorážet. Nějaké góly jsme dali. A to je důležité.

Baráž jste si zahrál poprvé v kariéře. Jaké to bylo?

Hrozný! Zvlášť když člověk musí skoro dva měsíce jen trénovat a čekat než to přijde. Stav je sice 4:0, ale byly pasáže, kdy byl Vsetín lepší. Musím pochválit Bzígyho, který nás v těžkých chvílích podržel. Byl to od něj skvělý výkon v celé baráži. Děkujeme mu za to.

Bylo to ještě o to těžší, že jste bojoval za svůj mateřský klub?

Určitě jsem nechtěl končit sestupem se svým Kladnem. Jsem rád, že jsme to udrželi a Kladno může být dále extraligové. Snad se to do další sezony zlepší a Kladno se baráži konečně vyhne.

Je sice jen pár okamžiků po konci série. Stihl jste ale i tak už uvažovat o své budoucnosti?

Ještě bych to nechtěl komentovat. Musím si to nechat projít hlavou. Uvidím, jak bude vypadat léto a jak to všechno dopadne.