Kladno zvítězilo nad Slavií 5:3 a zapsalo druhou výhru v přípravě. Velký podíl na ní měl útočník Jaromír Pytlík, který ve druhé třetině vystihl rozehrávku soupeře a bekhendovým blafákem překonal brankáře. „Nějak si to sedlo, že jsem to udělal do bekhendu a byla tam prázdná brána. Jsem rád, že to tam padlo,“ vyprávěl po utkání jednadvacetiletý útočník, který se rozpovídal i o tréninkovém plánu Rytířů nebo o své účasti na kempu New Jersey Devils.

Jaromír Pytlík | Foto: Roman Mareš

Druhá výhra v přípravě, jak těžký byl zápas se Slavií?

Zezačátku tempo nebylo nic moc, ale pak jsme se do toho dostali, začali jsme je víc napadat a celkově to bylo lepší a lepší. Jsme rádi, že se to zlepšuje.

Je to jen příprava, jak důležitá je ale pro psychiku druhá výhra?

Určitě je důležité, když vyhrajete, ale spíš jde o to, aby si to sedlo, abychom dělali věci, které děláme na tréninku, a poučili se z chyb, které v zápasech uděláme.

V úniku jste vstřelil krásný gól bekhendovým blafákem. Věděl jste dopředu, že zvolíte tohle zakončení?

Úplně jsem to nevěděl, často to nedělám. Nějak si to ale sedlo, že jsem to udělal do bekhendu a byla tam prázdná brána. Jsem rád, že to tam padlo.

Vítej v Kladně, Richarde! Jarůšek trefil Rytířům druhou výhru

V lajně jste nastupoval s Ondřejem Bláhou a Matějem Beranem a vypadalo to, že jste měli dobrý pohyb a fungovalo to.

Už jsme spolu takhle hráli v baráži a myslím, že to bylo celkem dobré. Díky tomu jsme na sebe nějakým způsobem zvyklí. Jsme rádi, že to v rámci možností šlo, musíme se furt zlepšovat a dělat všechno pro to, aby to v sezoně bylo co nejlepší.

V přípravě hrajete pravidelně jako centr, přitom dřív jste byl křídlo a do této pozice jste přešel až loni. Jak vám vlastně sedí?

Předtím jsem hrál křídlo, to je pravda, ale už celou minulou sezonu jsem hrál centra a myslím, že mi to sedlo. I buly a tyhle věci mi docela jdou. Jsem za to rád, nevadí mi to. Cítím se dobře na obou postech. Je mi celkem jedno, jestli budu křídlo, nebo centr.

Čemu se teď v trénincích věnujete?

Je tam spousta věcí od založení přes střední pásmo až po napadání. Bereme všechno od začátku, přišlo pár nových kluků, tak ať to je všechno pořádně. Abychom věděli, co v sezoně hrát.

Obrazem: Na Litvínov nestačilo Kladno ani v odvetě, nepomohla ani čerstvá posila

Při pohledu vypadají tréninky hodně fyzicky náročné.

Je to náročné, i tímhle způsobem se snažíme připravit na sezonu. Někteří lidé možná ani nevidí, že máme posilovnu, led, na konci kondiční bruslení. Je toho spousta, ale určitě nám to pomůže do sezony a budeme dobře připravení.

Letos jste podruhé zavítal v létě na kemp New Jersey Devils. Jaký to byl zážitek?

Pokaždé, když tam můžete jet, je to skvělé. Spoustu věcí jsem se tam naučil. Kemp mi vyšel, takže ohlasy při odletu byly dobré. Za to jsem strašně rád. Užil jsem si to, bylo to parádní.

Co konkrétně bylo za ohlasy?

Byli jsme tam tři Češi. Já, Hauser a Pšenička. Oproti nim jsem vyšší postavy, k tomu mám docela dobré bruslení. Celkově byli rádi, že jsem udělal pokrok, i když jsem byl zraněný. Na konci jsme měli zápas, tam jsem měl dvě asistence, takže celkově to bylo super.