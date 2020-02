V čem měly Pardubice navrch?

Prohrávali jsme osobní souboje. Nezvládli jsme to a pouštěli jsme tak Pardubice do zbytečných přečíslení. Pustili jsme je tak k něčemu, k čemu jsme nechtěli.

Jak moc zápas ovlivnila psychika?

S tím se musí každý vyrovnat. Věděli jsme, o co jde a že se musíme připravit. Je smutné, jak to vypadalo.

Doléhalo to na vás i během zápasu?

Sám jsem to začal vnímat až během třetí třetiny. Když se člověk na něco takhle připraví, tak to musí pustit z hlavy a hrát hokej. Ale měli jsme tam hrozně moc ztrát puku, které asi byly ze zbytečné nervozity na hokejkách.

Zlomil vás gól na 0:2?

0:2 nic není. To jsou dvě střely. Zlomil nás spíš až ten třetí.

Jak moc každá další prohra poznamenává tým po psychické stránce?

Už jsme na dně, tak nevím, jestli jde ještě spadnout hlouběji. Teď se z toho musíme nějak sebrat. A dokončit sezonu tak, aby to nebyl největší pr*ser. I když už je to na hraně.

Čím Kladno ještě může soupeře pozlobit?

Doufali jsme, že to bude naším stylem hry a osobními souboji v rozích. Tam jsme, tedy byli jsme, silní. Ani nám to nepadá, že by se nám třeba odrazil šťastný gól. Máme problém dát první gól. Už tím to začíná.

V jednu chvíli jste měli pohodlný náskok 15 bodů na posledního. Pak se to zlomilo. Čím to může být?

Tam je vidět, že všechny ostatní týmy, které byly na spodku, hodně posílily. Teď už jde spíš o zkušenosti, než že bychom měli něco zkoušet. Tam je vidět, že ostatním se to daří a my jsme momentálně ve s*ačkách.

Připouštíte si, že sestup už hrozí opravdu reálně?

Nepřipouštím si to. A doufám, že ani kluci. Stát se může cokoliv.

Pomohl by třeba další pohovor v kabině?

Mluvení už bylo dost. Teď už to není o mluvení. Musíme vše plnit na sto procent. Už nic natrénovat nejde. Musíme dát hlavy do pořádku a doufat, že to známe.

Jan Šejhl