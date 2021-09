Skutečně, vítězové byli jasnými favority. Radek Brunner je špičkový ultramaratonec, který dokázal uběhnout třeba z Atén do Sparty, což je 247 kilometrů! Radka Churaňová patří k nejlepším českým maratonkyním a už také uběhla stokilometrové závody.

Do areálu Sletiště dorazilo v sobotu o jednoho běžce méně než loni, 124. To je v době postcovidové dobré číslo. „Jsme spokojeni. Musíme respektovat, že kvůli covidu začala sezona později a spousta závodů se přesunula. A tak je teď hodně závodů a málo závodníků,“ vysvětlil Tůma.

Právě on dvacet let bdí nad organizací maratonu, veslo už ale hodlá předat mladším kolegům, přece jen mu táhne na sedmdesátku. Tentokrát sice jako bájný Merlin nezaklel počasí a poprvé za dvacet let při maratonu v Kladně lehce zapršelo, ale opravdu jen lehce. „Jinak se vše vydařilo a jsem rád, že to máme za sebou. Přece jen je to celoroční práce. Sehnat více než dvě stě tisíc od partnerů a z grantů není legrace, pak to zase všechno vyúčtovat, opravdu je toho dost. Proto jsem rád, že to vezmou mladší kluci,“ říká František Tůma.

A se smíchem jim slibuje, že pokud vydrží jako on u Kladenského maratonu 20 let, tak je zase vystřídá. Akorát mu bude skoro devadesát…

A ještě k výsledkům. Triumfující Radek Brunner je zároveň vítězem kategorie nad 40 let, když doběhl do cíle v čase 2:43,58, zatímco celkově čtvrtý Ondřej Čadek ovládl kategorii 18-39 let (2:52,15). Domácího vítěze měla také kategorie nad 50 let v Ladislavu Fantovi z pořádajícího MK Kladno (3:20,56). Kategorii nad 60 ovládl Roman Otta z Vrchlabí (3:27,46), druhý byl kladenský Jaroslav Šťastný (3:36,34). Mezi borci nad 70 let byl nejrychlejší Milan Vokáč (5:03,30).

O vítězce závodu žen, zkušené Radce Churaňové z Trutnova, už řeč byla. Do cíle dorazila v čase 3:01,29 (umí i 2:48) a měla pohodlný náskok před ostatními závodnicemi, jichž se na trati sešlo celkem sedmnáct. Churaňová startuje v kategorii nad 35 let, zatímco v kategorii 18-34 let byla nejlepší kladenská Denisa Elznicová (3:34:1), a v kategorii nad 45 let další Kladeňačka Iveta Bodnarová (3:31:39).