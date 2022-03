„Ptali se mě už dlouho, kdy budeme hrát. Občas se tady byli kouknout se na kladenskou hokejbalovou ligu, a protože vědí, že hraji také, tak se přišli podívat. Navíc mají o víkendu volnější program. Bylo příjemné si vyměnit role, ne že já je sleduji na ledě jak makají, ale obráceně. Bohužel jsem je výkonem asi moc nepotěšil,“ říkal po utkání Martin Špaček.

Ten přitom skutečně hrál výborně, po dlouhé době dal branku, další připravil, měl i další možnosti. „Jsem rád, že jsem gól dal, protože od začátku jara se mi nedařilo skórovat a teď jsem to prolomil, už mě to docela trápilo. Na koncovku doplácíme často i v play off, musíme ji prostě vylepšit,“ burcoval a hlavně kritizoval celé mužstvo za to, jak lehkovážně začalo. „Není to první zápas, říkáme si to v kabině dokola. Ale kdybych věděl proč to tak je, nebavíme se tady o tom. Musíme si na to sednout a vážně to probrat,“ měl jasno kapitán Kladna.

Dobrou zprávou je, že při řadě absencí se dal dohromady Milan Schnaubelt, což v poslední době asi nejlepší kladenský útočník, a také poprvé nastoupil brankář Jan Jirotka, jenž úvod jara vynechal kvůli očekávanému přírůstku do rodiny.

Kladno nyní čeká opět domácí duel, v sobotu 2. dubna (11:00) se utká s Mostem a půjde o druhé místo v tabulce extraligy. Severočeši jsou o dva body napřed a mají i zápas k dobru.

HBC Kladno – Kovo Praha 3:2 pp (1:2, 1:0, 0:0 – 1:0).



Branky a nahrávky: 8. Špaček (Schnaubelt, Šíma), 20. Schnaubelt (Šíma, Špaček), 49. Barnošák (Šíma, Dědič) – 2. Hrdlička, 4. Bureš (Taufer, Kupf).



Kladno: Ji­rotka – Dědič, Drechsler, Kudela, Lacina, Soukup – Barnošák, Důras, Kohout, Patera, Procházka, Rychlý, Schnaubelt, Šíma, Slavík, Špaček