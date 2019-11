Zápasy byl vyrovnaný. Oba týmy nabídly soupeři po hrubých chybách spoustu šancí a zpočátku je lépe proměňovali Pardubičtí, kterým výborně zahrála první formace Mandát, Kousal, Tybor. Sedm minut před koncem třetiny využila tahle trojka chybu Strnada, Mandáta ještě skvěle vychytal Godla, ale na dorážku Tybora neměl nárok.

Kladno litovalo, protože mělo dost šancí, aby uspělo rovněž. Sami před Kacetlem byli postupně Réway, Melka či Bílek, ale ani jeden neuspěl a hostující gólman dal vzpomenout na svoje skvělé výkony v Kladně při jarní baráži.

V úvodu druhé části se Rytíři dostali do velkého problému. Nejdřív Machač sportovně odvolal vyloučení hostů, protože uklouzl sám a vzápětí Jágrovi nevyšla rozehra středem, hosté ujeli dva na jednoho a Tyborovu nabídku Kousal dostal z úhlu pod horní tyč.

O dvě minuty později vrátil Kladno do hry záblesk geniality Martina Réwaye, která zpoza klece nabídl puk Vítězslavu Bílkovi a ten svou druhou obrovskou šanci už s přehledem proměnil.

Kladno ožilo, Jágr mohl dvakrát při přesilovce vyrovnat, ale Kacetl zářil. Na druhé straně dvakrát smutnil Mandát, který trefil tyčku a pak i břevno.

Rytířům však dokonale vyšlo poslední dějství, v němž skóre dvěma trefami otočili a dostali se do perfektní herní pohody. Pomohlo jim vyloučení Hollanda, při němž opět rozdával hokejovou mazanost Réway. Dokonalou žabičkou na přesně zakončujícího Strnada Slovák potvrdil, že číslo 10, které v Kladně nosil jiný hokejový básník Pavel Patera, nosí oprávněně.

Stav 2:2 dostal Kladno do pohody, která eskalovala dvanáct minut před koncem v nádherné souhře kanadských beků Nashe a Austina, který bombou prostřelil Kacetla a zase ukázal, proč je nejlépe bodujícím obráncem extraligy.

Jeho tým pak převzal vládu nad zápasem a v pohodě ubránil i power play hostů.

"Sice jsme pustili Pardubice do dvougólového vedení, ale pořád jsme se snažili hrát stejně, protože se nám už pár zápasů otočit povedlo. I díky velké podpoře diváků, kteří nás hnali, se to povedlo," byl spokojený trenér Kladna David Čermák a uklidnil fanoušky se zdravotní stavem Martina Kehara, který po zápase kvůli zásahu Kousala na jedno oko neviděl. "Měl dvojité vidění, ale snad to bude jen otok. Uvidíme."



Hostující Radek Bělohlav, někdejší velká kladenská opora, litoval, že jeho tým opět ztratil utkání, ve kterém vedl. "Hráči už to asi mají v hlavách, bojí se o výsledek, bojí se vyhrát. Nedotáhneme to, ale v tomto zápase bychom měli minimálně bodovat. Spíš bychom měli brát tři body. Je to náš problém a bohužel se to opakuje. Můžeme hrát o gól, ale nikdo nám už body nevrátí," řekl smutný trenér, který se marně snaží Pardubice zvednout. I proto, že zkušení borci jako Robert Kousal vyrobili v Kladně zbytečné a potrestané fauly. "Jsou to rozhodující chvíle zápasu a hráč si je musí pohlídat. Jinak hrál Robert dobrý zápas, ale tohle nás možná stálo zápas," mínil Bělohlav a vyjádřil se také k neúčasti Marka Hovorky, jehož Pardubice bez vysvětlení vyhodily. "Chybět nebude. Důvod? Špatný vliv na mužstvo a incident při poslední zápase. Navíc ani jeho výkony neodpovídaly jeho postavení v týmu."

Rytíři Kladno – Dynamo Pardubice 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 28. Bílek (Réway, Barinka), 45. Strnad (Réway, Nash), 48. Austin (Nash) - 14. Tybor (Mandát, R. Kousal), 26. R. Kousal (Tybor). Rozhodčí: Hodek, Bejček – Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváků: 4892.

Kladno: Godla – Nash, Austin, Romančík, Kehar, Barinka, Zelingr – Jágr, Melka, Zikmund – Bílek, Stach, Réway – J. Strnad, Machač, Redlich – O'Donnell, T. Kaut, Hajný.

Pardubice: Kacetl – Eklund, Holland, J. Kolář, T. Voráček, Mikuš, J. Zdráhal – Mandát, R. Kousal, Tybor – Látal, T. Knotek, D. Kindl – Kusý, Harju, Machala – Blümel, Pochobradský, Matýs – M. Beran.