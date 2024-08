Hodně zajímavého soka hostili ve svém úvodním domácím přípravném zápase hokejisté Kladna. Kanadský univerzitní celek McGill Redbirds, který doporučil Tomáš Plekanec, patří k jedněm z nejstarších klubů světa a přivezl do Evropy tým plný snaživých hráčů, kteří domácí docela trápili hlavně v jejich obranném pásmu. Nakonec ale Rytíři v hodně okleštěné sestavě vyhráli 4:1 a ve čtvrtek opět doma přivítají německý Kassel (17:30).

Trenéři Kladna pořád nemají šanci nasadit nejsilnější sestavu, dost hráčů je na marodce a lotyšská hvězda Eduards Tralmaks odjel na olympijskou kvalifikaci.

Hrály dvě zámořské posily a jak obránce Griffin Mendel, tak útočník Mitch Hults ukázali, že v jejich případě se zřejmě management Rytířů trefil a skutečně oba (snad) naplní význam slova posila. Mendel v rozehrávce nezmatkuje, je při svých dvou metrech i dostatečně obratný a hlavě ohromně silný. Má také výbornou střelu.

Hults je silný na puku a výborně vidí spoluhráče i to, kudy a jak hra bude plynout.

Z českých nových hráčů zaujali obránci Petr Šenkeřík, který ne nadarmo Třinci spolehlivými výkony pomohl na jaře k mistrovskému titulu. Pořád ještě docela mladý Radek Jeřábek hrál za Kladno úplně poprvé a také se líbil.

Z útočníků můžeme zmínit ještě Bělorusa Višněwskiho povolaného z juniorky Kladna, ale podobně jako další mladík Vandas přece jen hlavně v přesnosti hry musí potřebuje přidat.

Ve skóre byli Rytíři brzy napřed o dva góly, když pěknou akci Kusého snadno dokončil Filip a po něm se nadvakrát po chybě hostů prosadil Bláha. Mladí Kanaďané však měli také šance a Dumont přes veškerou snahu Brízgaly v závěru první periody snížil.

Po polovině zápasu, kdy šancí postupně ubývalo, se prosadil ještě přesnou ranou k tyči slovenský zadák Nemčík.

Skóre se pak měnilo až v úplném závěru utkání, kdy Kanaďané zkusili power-play, ale aktivně hrající Ondřej Bláha jim podobně jako v první části kotouč vzal a trefil prázdné zařízení.

„Měli jsme jen tři pětky a poskládali jsme je jinak, než trénujeme, abychom viděli, jak kluci zareagují. Bylo tam hodně nepřesností, ale začaly se objevovat i věci, které trénujeme,“ byl rád trenér Kladna David Čermák.

Na tři pětky hraje podle něj Kladno i proto, aby hráči měli dostatek ice-timu a mohli se ukázat. „Zejména obránců máme nyní docela dost, takže jsme dali třem volno a ostatní měli prostor se ukázat," vysvětlil trenér Rytířů a zhodnotil i kvalitu zámořského soka.

"Tenhle zápas byl přes Plekyho, ale všichni jsou to kluci, co prošli kanadskou juniorkou a ta má výbornou úroveň. V Kanadě je trendem, aby kluci nejen hráli hokej, ale hlavně aby studovali, a po studiích se někteří dostanou až do NHL. Určitě ten tým měl úroveň,“ dodal David Čermák.

Rytíři Kladno - McGill University Redbirds 4:1 (2:1, 1:0, 1:0). Branky a nahrávky: 2. Filip (Kusý), 7. Bláha, 33. Nemčík (Hults), 58. Bláha – 20. Dumont (Gallant, Pavan). Rozhodčí: Jaroš, Petružálek – Pěkný, Thuma. Vyloučení: 6:6, bez využití. Oslabení: 1:0. Diváků: 890.

Kladno: Brízgala – Jeřábek, Mendel, Nemčík, Šenkeřík, Hejda, Trojna, Vandas – Jarůšek, Hults, Višněwski – Melka, Filip, Kusý – Bláha, Straka, Strnad.

McGill: Shank – Gauthier, M. Blanchard, Belzile, Prowse, Pavan, A. Blanchard, Truchon – Pellerin, Frattaroli, Gallant – Dumont, M. Gagnon, Boutin – A. Gagnon, Fortin, Huard – Bennett, Larkin, Awashish – Daley.