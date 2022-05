Sobota patřila před skvěle zaplněnou Městskou arénou Martinu Špačkovi. Když půl minuty před koncem doklepl do sítě Schnaubeltovu bombu, v extatickém výboji skočil prudce do mantinelu a radoval se. Navíc hned ve třetí minutě prodloužení dorazil za reprezentačního brankáře Stárka další míček a tentokrát vyšvihl na půli hřiště unikátní roznožku. „Je to lauf, euforie, člověk neví co dělá, ze mě to spadlo,“ smál se Špaček.

A dodal, že nastal čas play off gólů. „Tady není čas na krásné góly ze samostatných úniků, ale aby byl před brankářem šrumec a my to doráželi,“ nabízel recept Špaček, jenž v poslední době moc gólů nedával, a kdy dal naposledy dva v zápase, na to si ani nepamatoval.

To Adam Kubík je oproti bojovníkovi Špačkovi z jiného těsta. Góly hlavně dává, letos to ukazoval v celé hokejové sezoně. Úchvatnou formu měl také v baráži, Jaromír Jágr ho pak dokonce doporučil do reprezentace.

Tam ho zatím Kari Jalonen nevzal (Adam se klidně může dočkat na podzim), a tak ho oslovili kladenští hokejbalisté, za které už jako dorostenec hrával. „Není naším cílem brát do týmu profesionální hokejisty jen tak. Ale Adam už tu jako kluk hrál, byl i na MS dvacítek, hokejbal má rád a nám chybí řada hráčů. Proto jsme ho přizvali a on přijal, což je fajn,“ těší člena vedení HBC Kladno Milana Maršnera.

Kubík hrál skvěle v obou duelech. V sobotu mu ještě drhla střelba, ale v neděli se trefil už ve 22. vteřině a po první přestávce zvýšil na 2:0. Určil tak ráz vyhecovaného zápasu, který domácí vyhráli 5:2 i díky dvěma trefám dalšího hokejistky, Michaila Potěchina.

„Na hokejbal jsem se strašně těšil, navíc mě kluci super přijali. Včera jsem se s míčkem trochu seznamoval, létalo mi to všude možně, ale dneska mi to tam díkybohu dvakrát spadlo a jsem za to rád, i když to bylo trochu vodní pólo,“ smál se Adam Kubík v narážce na počasí, které přineslo i šnůry dešťových kapek.

Kubíkovi nevadila ani tvrdost zápasu. „Vůbec, to k tomu přece patří. Bylo jasné, že soupeř přidá, když prohrával a na to samé se musíme připravit v sobotu u nich. Musíme to tam urvat,“ burcuje Kubík.

Určitě hodlá v sezoně pokračovat, žádná dovolená ho teď neláká. Ani u moře, ani v Římě, ani jinde. Teď ho pohltil hokejbal! „Nepřišel jsem si zahrát pár zápasů a chci, aby jich bylo co nejvíc.

A dovolená u moře? Pro mě je tohle relax. Jsem se super klukama, kteří mají výbornou partu, to si vždycky užívám. Jsem rád, že mohu být konečně součástí tohoto týmu,“ dodal Adam Kubík.

Dovede s Martinem Špačkem, brankářem Janem Jirotkou, veteránem Michalem Dědičem a kupou bojovníků Kladno po třech letech do finále? Vyhráno ještě nemají, Východočeši ve čtvrtfinále otočili stav série s Letohradem z 0:2 na 3:2, přitom první dvě utkání ztratili před vlastními diváky.

Budiž to pro Kladeňáky mementem.