Už jste porazili Spartu či Třinec, teď čtvrtou Mladou Boleslav. Sedí vám týmy z vršku tabulky?

Nevím, jestli nám sedí. Tak to prostě je. Ale o to víc pak mrzí ztráty s týmy z druhé půlky tabulky.

Co o vítězství rozhodlo?

Že jsme zvládli oslabení. Tam jsme obdrželi jediný gól. Jinak to bylo ubojované. Nebyl to hezký hokej, ale to jsme potřebovali. Takže super.

Zápas byl bojovný, ale ne příliš pohledný. Nechybělo třeba více diváků, kteří by nakopli oba týmy k lepší hře?

To nemůžeme vědět. Situace je taková, jaké je. Je blbé, že tolik diváků tu být nemůže. Hraje se hůř, ale na to se nemůžeme ohlížet. Musíme jet dál a sbírat body, abychom sezonu zvládli.

OBRAZEM: Samá ruka, samá noha. Rytířům tohle spojení v derby vyšlo

Boleslav vás přestřílela 44:23. Je výhra o to cennější?

Ve třetí třetině na nás Bolka tlačila a musíme poděkovat Bowziemu, že to podržel. Díky němu bereme tři body. Naprosto bez debat nejlepší hráč zápasu.

Po dobře odbojované pasáži přišel váš vyrovnávací gól, který jste trefil nohou.

Snažil jsem se clonit před bránou. Segge (Jakub Suchánek) to nahodil a mě puk trefil do holeně a odrazilo se to do brány.

Jak vám osobně může pomoci?

Pro mě super gól. Po nemoci jsem se celkem hledal. Padlo to tam takhle a může mě to jen povzbudit. Hlavně to pomohlo ke třem bodům.

Oba kladenské góly dělilo 17 vteřin. Co to udělalo s týmem, že obrat přišel takhle rychle?

Určitě to pomohlo. Gólů moc nedáváme. Když nám to krásně rychle po sobě padlo, tak nás to nakoplo a ukázalo, že to půjde.

Tři body jste mohl pečetit čtyři minuty před koncem, ale puk jste netrefil.

Byla to situace, kdy puk skákal kolem brány. Možná jsem si tam mohl pomoci nohou, ale netrefil jsem to. Nakonec jsme to dobránili do výhry 2:1 a bereme tři body.

Po Plzni došlo k míchání s útoky. Jak jste změnu pocítil na ledě?

V Plzni to byl nepovedený zápas. Trenéři se tedy pokusili udělat nějaké změny. Snažím se na to nekoukat. Během zápasu se to stejně míchá, že tam jednou skočíte s někým a příště s někým jiným. Sám chci hrát co nejlépe, abych týmu pomohl.

Závěrem, trochu pro odlehčení: kdo je váš superhrdina?

(kouká se na ribano vyvedené jako Kapitán Amerika a směje se) Ne, to nemá na nic vliv. Iron man je lepší!

Jan Šejhl