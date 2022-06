Kladeňák Kasík začínal v úspěšném týmu z konce 80. let. V kádru se už občas objevil v poslední mistrovské sezoně 1979/80, dvakrát byl na lavičce náhradníků, jenže na zápas si počkal až do sezony následující. Právě František Pospíšil s Josefem Vimmerem ho nasadili poprvé 14. listopadu 1980, kdy ve třetí třetině duelu s Litvínovem nahradil Bohumila Čermáka, zápas už byl ztracený (Kladno padlo 3:11).

Pak už byl Kasík součástí týmu prakticky deset let s výjimkou vojny v Trenčíně, kde hrál s dalšími Kladeňáky Sýkorou, Eberlem a Skrbkem a po sezon startoval i na MS dvacítek, odkud si přivezl stříbro. Mužstvo bylo na dnešní dobu hvězdné, nejlepší byl další Kladeňák Jiří Dudáček a také Vladimír Růžička. K tomu jména jako Rosol, Stavjaňa, Vlach, Musil, a Kasík i tak patřil mezi opory.

Návrat do Kladna byl smutný, mužstvo totiž neudrželo nejvyšší soutěž a začala éra jeho postupů a pádů, baráží, prolínacích soutěží či kvalifikací. To vše v kariéře zažil.

Končil na vrcholu, teď je mu padesát. Otu Vejvodu zastavila v rozletu nemoc

Vytáhlý obránce měl v nejvyšší soutěží bodově nejvydařenější sezonu 1990/91 – tehdy zvládl 52 zápasů a v nich hodně slušných 28 bodů (9+19). Bylo to v ideálním čase, kdy po pádu železné opony mohli hráči odcházet do zahraničí. Kasík si vybral dánský Aalbog a byl tady tři roky hodně spokojen. Pravidelně získával víc než bod na zápas a v roce 1994 si dokonce odskočil na play off domů do Kladna. Mělo skvělý tým, cílilo na titul, ale nešťastná semifinálová série s Olomoucí sen zhatila.

Petr Kasík si po dánském angažmá vyzkoušel také nižší německé ligy v Gelsenkirchenu, kde hrál s Petrem Fialou, či Gerestriedu (s Alešem Jiříkem).

V roce 2003 Kladno opět sestoupilo a volalo na pomoc bývalé hráče. Kasík byl jedním z nich, pomohl k bleskovému návratu do extraligy a přestože mu bylo už 42 let, pokračoval ještě další dvě sezony. Památná je jeho branka do sítě favorizovaného Znojma. Kladno vyhrálo 1:0 a „Kasa“, jak se mu říká, rozhodl v 50. minutě!

Ve čtyřiačtyřiceti byl nejstarším hráčem, který kdy za Kladno hrál a překonal ho až Jaromír Jágr s nímž si Kasík také mnohokrát zahrál.

Jeho poslední zápas byl hodně důležitý – v roce 2005 šlo v sedmém čtvrtfinále proti Pardubicím o hodně, Jkladno však po boji prohrálo 1:3.

Pro Kasíka to však zdaleka nebyl konec. Ještě tři roky pomáhal druholigovým Řisutům a pak přišla jeho trenérská pasáž, kdy vedl se Zdeňkem Müllerem čtyři sezony A tým Kladna. Celkem šlo o 261 ligových zápasů, v jednom pak byl hlavním trenérem (po zdravotním konci Zdeňka Müllera).

Ještě do roku 2015 vedl kladenskou mládež a pak přesídlil do Německa, v klubu Höchstadter střídá pozice asistenta a hlavního kouče, na starosti má i Kladeňáka Michala Petráka.

Petru Kasíkovi přejeme, aby se mu dál dařilo a získal co nejvíc hokejových úspěchů. A hlavně, aby mu drželo zdraví.

Zajímavá čísla Kasíkovy kariéry:



Nastřílel 102 gólů (51 nejvyšší soutěž, 4 baráž*, 47 nižší soutěž). Asistencí v českých soutěžních zápasech má 184 (bez rozdílu soutěže) = 286 bodů.



Odehrál 653 zápasů (468 nejvyšší soutěž, 26 baráž*, 159 nižší soutěž).



Dalších 52 gólů přidal v dalších 250 utkáních. (příprava, ale i PMEZ.)



Gólově povedené sezony: Hned první dvě kompletní (v nižší soutěži) sezony v áčku 1983/84 (39 zápasů, 18 branek) a hlavně o rok později 48 zápasů a 19 branek – 3 z toho ale byly v kvalifikaci a pomohl tak k postupu



Nejvydařenější sezona v nejvyšší soutěži: 1990/91 – 52 zápasů 28 bodů (9+19).



Poslední zápas – 2004/05: 7. čtvrtfinále proti Pardubicím (prohra 1:3). Tehdy nastupoval s Vratislavem Čechem.



Jako trenér u kladenského A-týmu působil přes 4 sezony. Za tu dobu Kladno vedl jako asistent trenéra v 261 ligových zápasech. (jš)